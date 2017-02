Riforma pensioni, oggi 4 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, Inps, precoci, quota 41, opzione donna, lavoro

Riforma pensioni, oggi 4 febbraio 2017, le novità. Le news sulle pensioni vengono fornite dal ministro Poletti, che nel corso dell’audizione davanti alla commissione del Senato rassicura sulla sostenibilità dell’impianto di riforma varato lo scorso anno, ed afferma “Non c’è nessun pericolo di ulteriori interventi sulla riforma delle pensioni, sia in questa fase che in prospettiva”. Il ministro ribadisce con forza la volontà e l’impegno di continuare il dialogo con i sindacati, e che non vi è nessuna richiesta dalla Ue né alcuna volontà da parte del governo di mettere mano a nuovi interventi sul fronte pensionistico.

Riforma pensioni ed Ape: gli impegni dell’esecutivo sul fronte anticipo pensionistico.

Per Poletti sul fronte riforma pensioni, rimangono molti temi da discutere, sopratutto relativamente ai giovani, le cui carriere lavorative sono discontinue a fronte di un ingresso tardivo nel mercato del lavoro, ma anche di entità dell’assegno pensionistico e di lotta alla povertà. Quanto alle misure, il ministro ha assicurato che sull’avvio dell’Ape (l’Anticipo pensionistico) saranno rispettati “puntualmente” i tempi previsti dalla legge di Bilancio: “Da inizio maggio ci sarà l’avvio dell’Ape”, ha detto in audizione.

Pensioni, opzione donna: l’esito del question time di Poletti.

Sul tema delle pensioni anticipate ed opzione donna, come annunciato da Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social, l’On. Renata Polverini (FI) Vicepresidente della Commissione Lavoro, ha posto due giorni fa un’interrogazione al ministro del lavoro per conoscere i dati a consuntivo al 31 Dicembre del cd. Contatore per OD a seguito dell’avvenuta pubblicazione del flusso di monitoraggio degli stessi da parte dell’ INPS.

Opzione donna, l’interrogazione parlamentare dell’onorevole Renata Polverini.

In riferimento alla suddetta interrogazione, questa è stata la risposta del Ministero del Lavoro:”Con riferimento all’atto parlamentare dell’onorevole Polverini concernente i dati relativi alle pensioni liquidate in regime opzione donna, metto a disposizione della Commissione la tabella fornita dall’Inps. In particolare, dai dati si evince che il totale delle pensioni liquidate dal 2016 fino ad oggi sono 18.743, di queste, 14.083 sono del settore privato e 4.660 del settore pubblico. Per quanto riguarda l’importo medio erogato, è di circa 1000 euro per le lavoratrici dipendenti del settore privato e di circa 800 euro per le lavoratrici autonome, meglio avere lavoratrici del settore pubblico è di circa 1200 euro”.

Pensioni anticipate, Opzione donna: le ultime dichiarazioni dell’onorevole Renata Polverini.

Il punto sul capitolo pensioni anticipate donne ed opzione donna, viene fatto proprio dall’onorevole Renata Polverini, vicepresidente della commissione lavoro alla camera, dopo l’interrogazione rivolta nei giorni scorsi al ministro Giuliano Poletti. La Polverini commenta i dati forniti in tale sede, in un contributo pubblicato sul suo blog dal titolo “Opzione Donna, erogazione al di sotto delle aspettative“. La Polverini sottolinea come dal 2016 ad oggi le pensioni liquidate in regime ‘opzione donna’ siano in totale 18.743, ben al di sotto delle previsioni ipotizzate dall’Inps per l’anno passato. Rimarca la Polverini:”Il dato emerge da una tabella che ci è stata fornita oggi in XI Commissione CdD, in risposta a una interrogazione da me presentata, con la quale si richiedeva al ministero del Lavoro di ottenere dall’Istituto di previdenza i dati relativi ai flussi di pensionamento, disaggregati per genere ed erogati con il regime sperimentale opzione donna. La disaggregazione dei dati rappresenta un elemento importante proprio in vista di una eventuale proroga dell’opzione. Se i numeri registrati dall’Inps dovessero rimanere inferiori alle previsioni dello stesso Istituto, non vedo perché continui a essere difficoltoso garantire una estensione del regime o addirittura far diventare la misura strutturale. Dato che, si continua a essere ben lontani dall’esaurimento del fondo destinato”.

Opzione donna, la Polverini sottolinea le battaglie e l’impegno di tante lavoratrici!

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, grande è stato l’impegno e tante sono state le battaglie portate avanti dalle lavoratrici in questi anni, sottolinea l’onorevole Polverini: “Quando è stato introdotto il regime sperimentale opzione donna’ numerose lavoratrici ne hanno usufruito. Al di là dei numeri, che pure sono fondamentali per comprendere la portata sociale della misura, quello che voglio evidenziare sono gli sforzi che prima di ogni proroga hanno dovuto affrontare queste donne. Ultima la battaglia, se così vogliamo chiamarla, delle lavoratrici dell’ultimo trimestre ’57/’58, mentre ancora in un limbo di incertezza rimangono le donne che chiedono la proroga del regime per il 2018. Opzione Donna dovrebbe diventare un diritto implicito, anche perché non solo è su base volontaria ma produce un tale risparmio da pensare di investirlo su altro”.

Pensioni, lavoro, occupazione, politiche attive: le sfide di Forza Italia in vista delle nuove elezioni.

Nel frattempo continua l’impegno di Forza Italia sul fronte emergenza lavoro, occupazione, e pensioni. In particolare, pochi giorni fa la Polverini ha partecipato all’incontro nella sede regionale di Forza Italia Campania, a Napoli, con il Coordinatore regionale FI Campania, Sen. Domenico de Siano, il Coordinatore nazionale Dipartimento Politiche per il sud, Severino Nappi e i deputati azzurri Luigi Cesaro, Paolo Russo e Carlo Sarro, un incontro tra le parti sociali locali nell’ambito della campagna di incontri lanciata dal partito sul lavoro. “I dati allarmanti diffusi questa mattina dall’Istat – ha sottolineato la Polverini – che tra le altre cose registrano il tasso di disoccupazione giovanile oltre il 40%, ci convincono sempre più che è necessario rivedere concretamente gli aspetti fallimentari del Jobs Act, che ormai da troppo tempo sopravvive di stime da urgenza”.

Tanti sono gli impegni di Forza Italia in vista delle nuove elezioni, in particolare:”Gli obiettivi infatti sono garantire: un sistema pensionistico adatto ai giovani, molti dei quali sopperiscono alla sicurezza previdenziale facendo investimenti immobiliari o finanziari, un uso dei fondi europei per la formazione giovanile, l’abbattimento dei tempi burocratici e l’organizzazione di un sistema di politiche attive sull’occupazione che sia concreto e non solo sperimentale. Come ho ribadito anche in una intervista pubblicata oggi dal quotidiano Il Dubbio, Forza Italia ripartirà dal programma e non da slogan, per questo i tavoli tematici e i confronti iniziati con le maggiori associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali a livello locale saranno fondamentali per la costruzione di un programma utile in vista del prossimo appuntamento elettorale”.

Lavoro, contrasto alla povertà, voucher: le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano(Pd).

Anche per il Pd il problema lavoro rimane una delle priorità assolute per il nuovo anno, come ha sottolineato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera: “Nell’incontro tra i gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato e la CGIL è stato affrontato il tema del lavoro, a partire dai contenuti della Carta dei Diritti dei lavoratori elaborata dalla Confederazione di corso Italia. Nel corso della riunione si è convenuto sul fatto che la proposta di legge di iniziativa popolare verrà incardinata nei prossimi giorni alla Commissione Lavoro della Camera, al fine di avviare un confronto approfondito e di merito sulla attuale situazione dei diritti universali che riguardano il mondo del lavoro, dipendente e autonomo”.

“Con questa scelta di dibattito – ha proseguito Damiano secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa – il Parlamento dovrà affrontare in modo coerente anche i temi che riguardano il lavoro e che sono attualmente in discussione alla Camera e al Senato: la legge sul contrasto alla povertà, lo Statuto del lavoro autonomo, i voucher e la responsabilità solidale degli appalti”. “La soluzione di questi problemi, che deve avvenire prima delle elezioni, dovrà andare nella direzione di un ampliamento delle tutele e della stabilizzazione del lavoro, in un tempo nel quale l’arretramento dei diritti è stato purtroppo prevalente”.

Pensioni, precoci, le ultime dichiarazioni di Claudio Cominardi.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, le ultime news vengono fornite da Claudio Cominardi, del M5S, membro della Commissione Lavoro, che tramite il suo sito ufficiale e la sua pagina Facebook ha riportato i numeri che riguardano la Lombardia. Cominardi con il M5S dichiara di aver chiesto in un’interrogazione parlamentare quanti siano i lavoratori in queste condizioni in Lombardia tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e iscritti alla gestione separata.

Sul suo sito Cominardi spiega:”Avete mai sentito parlare di lavoratori precoci? Si tratta di persone che hanno iniziato a lavorare in giovanissima età e nonostante aver versato contributi pensionistici per oltre 40 anni, la Legge Fornero non gli consente di godersi il meritato riposo. Tra l’altro la maggior parte di queste persone svolgono mansioni usuranti, quindi in estrema difficoltà a proseguire o a trovare un’altra occupazione in seguito a un licenziamento.Vi siete mai chiesti quanti sono nella produttiva Lombardia i soggetti che versano in questa situazione? L’ho chiesto con una interrogazione parlamentare pochi giorni fa e i numeri sono sorprendenti: 225.825 che si suddividono tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e iscritti alla gestione separata.Pensate che nella sola provincia di Brescia si parla di 28.646 unità”.

Conclude riaffermando la volontà di continuare con impegno ed energia la battaglia per la tutela dei lavoratori precoci:”Grazie alla battaglia iniziata dal collega Davide Tripiedi, da mesi in Commissione e in Aula incalziamo i Governi per chiedere di risolvere il prima possibile questa piaga che riguarda tutta Italia. Perché non ci si può limitare ai soliti provvedimenti spot che non risolvono mai il problema alla radice (vedi legge di stabilità 2016). Come è emerso anche dalla nostra ricerca Lavoro 2025, in Italia le persone lavorano troppe ore (circa 300-400 ore in più all’anno rispetto ai paesi Ue) e lavorano per più anni; tutte condizioni che penalizzano il ricambio generazionale e l’occupazione giovanile. Proprio oggi stimata oltre al 40%. E’ inutile precisare che la nostra battaglia non si ferma, anzi, va avanti con sempre più energia e convinzione!”.

