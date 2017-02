Sereno variabile, anticipazioni. Oggi sabato 4 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Sereno variabile, il programma di Rai 2 condotto Osvaldo Bevilacqua ed in onda a partire dalle ore 17.05. Il viaggio di oggi ci porterà in Sicilia per scoprire tutte le meraviglie del barocco, la storia, le leggende, le tradizioni e i sapori della città di Catania. Secondo le ultime anticipazioni il nostro tour partirà da Palazzo Biscari e tra le mura del Monastero dei Benedettini per ammirare i chiostri, le sale e le biblioteche. Non potrà mancare uno spazio dedicato agli usi locali, come la visita al mercato della Pescheria e alla Bottega dei Pupi dei Fratelli Napoli, per scoprire i segreti di questa antica tradizione siciliana.

Sereno Variabile: alla scoperta di Catania, tra storia e tradizione.

Una nuova puntata di Sereno variabile tornerà oggi sabato 4 febbraio 2017 a partire dalle ore 17.05 su Rai 2. Secondo le ultime anticipazioni la nostra visita di Catania prosegue in una vecchia masseria dove parleremo dei pregiati vini che nascono dalle uve coltivate sulle pendici dell’Etna. Proseguiremo il nostro tour all’imponente Castello Ursino, che raccoglie collezioni d’arte e interessanti reperti storici, prima di immergerci nella tradizione. Scopriremo insieme quello che si cela dietro al culto della “Santuzza”, come è appellata S. Agata, la patrona della città etnea di cui in questi giorni si celebrano i fastosi festeggiamenti. Non potrà di certo mancare una visita in pasticceria ed infine al Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”.

L’inviata Maria Teresa Giarratano ci proporrà invece un week end a Padova, per visitare una mostra dedicata ai dinosauri e scoprire piatti e sapori locali.