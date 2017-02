Serie A, 23° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news delle partite di domani, domenica 5 febbraio. La domenica di seria A si apre con la sfida delle 12:30 tra Milan e Sampdoria, allo Stadio G. Meazza di Milano. Il Milan di Montella è in piena crisi di risultati e in emergenza infortuni. Sono indisponibili Montolivo, Bonaventura (stagione finita), De Sciglio, Antonelli e Calabria. Nel ruolo di terzino sinistro giocherà Vangioni, mentre in attacco lo spagnolo Deulofeu sostituirà Bonaventura. La Sampdoria di Giampaolo viene dall’esaltante vittoria contro la Roma di domenica scorsa e punterà tutto sull’ottimo momento di forma di Muriel, ma in panchina scalpita il giovane Schick. Alle 15:00 si giocheranno sei partite.

Il Genoa di Juric ospita il Sassuolo di Di Francesco, in un match che promette spettacolo. Probabile occasione da titolare per Palladino, il sostituto di Ocampos, che è tornato nella sua ex squadra dal Crotone. I neroverdi, senza Biondini, Lirola e Magnanelli, schiereranno il tridente offensivo Ragusa-Matri-Berardi. La Lazio va a Pescara, dopo la trasferta vittoriosa di Milano che martedì ha regalato ai biancocelesti la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Torna a disposizione Milinkovic-Savic, che scenderà in campo dal primo minuto. Panchina punitiva per Keita. Esordio per gli abruzzesi di Muntari.

Serie A, 23° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Il Torino di Mihajlovic non vince dal 22 dicembre 2016, ma la trasferta di Empoli potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi. Iago Falque, Ljaijc e Belotti sfidano El Kaddouri (nuovo acquisto), Mchedlidze e Marilungo (in vantaggio su Maccarone). Un’altra partita che promette spettacolo è Atalanta-Cagliari. Gasperini sogna ancora un posto in Europa e la classifica sorride ai bergamaschi (39 punti e sesto posto). I sardi riabbracciano il colombiano Ibarbo, che difficilmente però sarà della partita. Concludono il pomeriggio della domenica di serie A il derby del triveneto Chievo-Udinese e la sfida salvezza Palermo-Crotone.

Il grande posticipo delle 20:45 sarà Juventus-Inter. I due tecnici, Allegri e Pioli, giocheranno con due moduli speculari: 4-2-3-1. Pjanic e Khedira agiranno davanti alla difesa, quindi panchina per Marchisio. Joao Mario e Gagliardini sono favoriti su Banega e Kondogbia, che in Coppa Italia hanno deluso. Grande sfida tra i due bomber argentini della Serie A, Higuain e Icardi. Diretta TV: i canali Sky Calcio trasmetteranno tutte le partite, mentre Premium Sport trasmetterà solo Milan-Sampdoria, Pescara-Lazio, Juventus-Inter, Genoa-Sassuolo.