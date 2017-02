Serie A, tutte le partite della 23a giornata del 4, 5 e 7 febbraio 2017. Torna il Campionato di Calcio di Serie A con le partite in campo oggi sabato 4 febbraio, domani domenica 5 e martedì 7. Ecco tutte le partite della 23a giornata del campionato di calcio di Serie A. Stasera al Dall’Ara il Napoli di Maurizio Sarri affronterà il Bologna.

Stasera 4 febbraio 2017 l’appuntamento delle 20.45 con il match Bologna-Napoli. Alle 12.30 di domani, domenica 5 febbraio scenderanno in campo Milan-Sampdoria. Gli altri match delle 15: Chievo-Udinese, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio, Empoli-Torino, Atalanta-Cagliari. Alle 18.00 la sfida Palermo-Crotone. La partita più attesa è alle 20.45 tra Juventus e Inter. Il 7 febbraio alle 20.45 si giocherà Roma-Fiorentina.

Stefano Pioli carica la partita dello Stadium. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. “La Juve è più forte ma noi vogliamo giocarci le nostre carte. Andremo a Torino per vincere. La sberla con la Lazio ci ha fatto capire che non possiamo perdere lucidità, le distanze sul campo se no prendiamo rischi. Ma abbiamo fatto vedere di essere vivi, abbiamo messo cuore che ci servirà anche domenica sera. I numeri dicono che loro partono forte e noi finiamo bene. L’impatto sulla partita dovrà essere quello giusto. Questa è la mia grande occasione”.