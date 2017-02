Silvia Toffanin, il look a Verissimo di oggi, 4 febbraio 2017

Silvia Toffanin, oggi 4 febbraio 2017 nuova puntata di Verissimo con tanti ospiti. Silvia Toffanin oggi ospiterà nel suo salotto gli attori Giuliana De Sio, Emilio Solfrizzi e Giulio Scarpati. Altri attesi ospiti sono Jonas Berami ed il suo grande amico Bosco Cobos. Jonas, ex attore de Il Segreto e naufrago della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, per la prima volta concede un’intervista insieme a Bosco, suo grande amico ed assiduo sostenitore ai tempi dell’Isola. Bosco ha poi partecipato al Grande Fratello Vip, destando la simpatia del pubblico da casa e degli altri concorrenti. Ampio spazio viene dato al Festival di Sanremo 2017 ed in particolar modo saranno presenti in studio i La Rua, una band nota per aver partecipato alla scorsa edizione di Amici che quest’anno è stata, con il malcontento di tantissimi sostenitori e amanti della musica, scartata per la partecipazione alle Nuove Proposte. Notato il grande malcontento del pubblico, Carlo Conti ha scelto il brano dei La Rua come sigla del Dopo Festival.

Verissimo, il look di Silvia Toffaniin oggi, 4 febbraio 2017.

Silvia Toffanin per condurre Verissimo sceglie sempre dei bellissimi outfit raffinati ed eleganti. Per la scorsa puntata di Verissimo del 28 gennaio 2017, ha scelto un outfit molto raffinato: si tratta di un abito sui toni molto tenui del celeste, morbido e scivolato sul corpetto, e scende più attillato dalla vita in giù. Cosa indosserà oggi Silvia Toffanin?