Verissimo news: Fernando Coronado – Alfonso de Il Segreto – e Jonás Berami ospiti della puntata di sabato 4 febbraio 2017. Attraverso le news e le anticipazioni di Verissimo scopriamo che anche questo pomeriggio che trascorriamo in compagnia di Silvia Toffanin vede in studio molti e importanti ospiti del mondo della televisione, del cinema, dello sport e in generale del mondo dello spettacolo. Particolarmente attese dagli aficionados de Il Segreto, come sempre, le interviste in esclusiva della conduttrice ai protagonisti della soap opera spagnola!

«Il futuro di Alfonso». Verissimo anticipazioni e news: Fernando Coronado de il Segreto nella puntata di sabato 4 febbraio 2017.

Fernando Coronado – Alfonso Castañeda nella storia – racconta a Silvia importanti anticipazioni esclusive relative agli episodi futuri della soap spagnola Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), che naturalmente riguardano le vicende del suo rapporto con Emilia, che di recente, ha avuto una improvvisa – e molto positiva – svolta. La coppia della Locanda, infatti, è ritornata insieme ed è di nuovo un riferimento per tutti i personaggi della saga.

«Fantasmi del passato e… sorprese del presente!». Verissimo anticipazioni e news: Fernando Coronado e Jonás Berami ospiti della puntata di sabato 4 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni de il Segreto raccontate da Fernando Coronado, nel futuro della coppia non ci sarà mai più posto per il tradimento, anche se i problemi non mancheranno, e saranno tanti. A portarli saranno personaggi del passato della storia, che come fantasmi continueranno a incombere sulle vicende di Emilia e Alfonso. Ma l’amore che li unisce sarà più forte di ogni avversità, e finirà per trionfare! Alla fine la Toffanin fa un bellissimo regalo a Fernando, facendo intervenire a sorpresa Jonás Berami – suo fratello Juan nel Secreto de Puente Viejo e suo inseparabile amico nel backstage della soap – e chiudendo così questa parte del programma in bellezza!