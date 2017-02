Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 5 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news di domenica 5 febbraio 2017. La prossima settimana dovrebbero essere nuovamente calendarizzati i ddl amnistia e indulto in Commissione Giustizia al Senato. Ecco intanto le ultime news sulle carceri ad oggi 5 febbraio 2017.

Carceri e Detenuti: le ultime notizie di oggi 5 febbraio 2017.

Le ultime news sulle carceri italiane arrivano dal Fatto che riporta le ultime notizie sulla comunità “La Collina” di Cagliari, luogo di riabilitazione ormai famoso. “La Collina di don Ettore Cannavera – scrive il Fatto – è un luogo alternativo al carcere, dove minori che incidentalmente sono stati coinvolti da adulti in delitti e atti delinquenziali, vittime essi stessi, hanno la possibilità di passare il tempo della pena non nell’ozio che li educa a delinquere sempre di più, ma a guadagnarsi la vita con le loro mani e la condivisione di una esperienza comunitaria con educatori specializzati per imparare a lavorare, a vivere in società e ad assumersi le responsabilità della convivenza civile”.

“Non dovrebbe essere difficile per il Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, e all’assessore Luigi Arru capire il tesoro che hanno nella loro terra e l’importanza di realizzare un piano non solo di salvataggio momentaneo sull’onda dell’indignazione popolare che sale da ogni parte d’Italia, ma un programma futuro per la vita serena della Comunità, magari coinvolgendo il ministero della Giustizia, attualmente guidato dal democratico Andrea Orlando, che dovrebbe essere interessato per dovere politico e per il ruolo suo proprio. Noi continueremo a vegliare e non permetteremo che La Collina muoia. La struttura di don Ettore Cannavera, che prende sul serio la Costituzione italiana salvata dal referendum del 4 dicembre 2016, deve vivere oggi e domani”. Diversa la considerazione da fare su Trento, dove secondo quanto riportato dal Dubbio la situazione sarebbe abbastanza difficile. “La struttura ospita 360 detenuti a fronte di un limite di 240 e manca il 35% del personale. La galera è sotto osservazione per la radicalizzazione islamica e in dicembre un ragazzo si è suicidato in cella. Sovraffollamento e carenza di personale. Da una settimana gli agenti di polizia penitenziaria del carcere trentino di Spini sono in stato di agitazione”. Insomma, una situazione difficile a cui si chiede di porre rimedio, come sottolineato già nei giorni scorsi.

