Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 5 febbraio 2017. «Questo matrimonio non s’ha da fare!» Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che donna Francisca viene a sapere che Sol e Lucas hanno intenzione di convolare al più presto presto a nozze. Decide perciò che è venuto il momento di vendicarsi della famiglia Santacruz impedendo la celebrazione del matrimonio. A tal fine conta molto sull’aiuto di don Berengario il parroco beghino sempre pronto ad assecondarla!

«A Puente Viejo arriva l’energia elettrica!» Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 5 febbraio 2017.

Tramite le anticipazioni de Il Segreto vediamo intanto che Rosario invita Emilia a dare lavoro e ospitalità a una misteriosa donna di nome Rafaela. Nel frattempo Francisca sfida Sol sbattendole in faccia che mai e poi mai, nel suo paese, permetterà le nozze nozze tra una ‘persona per bene’ come il dottor Moliner e una ex prostituta! Prado decide di lasciare Puente Viejo per trasferirsi a Madrid a studiare canto e musica. Intanto a Puente Viejo si festeggia tutti insieme un evento rivoluzionario: l’illuminazione elettrica nella piazza principale! Frattando Hernando appura che sua moglie Camila è viva e che sta finalmente per raggiungerlo in paese.