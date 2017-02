Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2017. «La scelta di Fabien». Tramite le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe, vediamo come Clara, di fronte alla scoperta che Desirée è incinta, cerca di metterla di fronte alle proprie responsabilità. Adrian ha tutto il diritto di sapere che sta per diventare papà. Fabien, intanto, chiede al padre e a Natascha di poter restare in Germania con loro, per dedicarsi agli studi di musica. Desirée e Clara hanno una discussione molto accesa, mentre Beatrice scopre che sua figlia è in dolce attesa e non esita a chiedere a Friedrich un aumento di stipendio per la ragazza, ma quest’ultimo non asseconda le sue aspettative, e dice che Desirée dovrà riuscire a guadagnarselo mettendocela tutta.

«Una complicità che non sfugge…»

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano intanto che Clara, nel vedere Adrian coccolare il figlioletto di un cliente dell’albergo, resta colpita dal suo spiccato senso paterno e intuisce che potrebbe diventare un papà modello. Intanto la Bramigk ricostruisce il fatto che è stata sua madre Beatrice, sostituendo le sue pillole contraccettive, a farla rimanere incinta. André, disperato, va da Tina per ottenere il suo supporto, mentre David dà dei consigli stilistici a Clara per le collezioni che la ragazza disegna. Ma a Tina non sfugge il loro forte affiatamento…