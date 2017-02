Un posto al sole anticipazioni e tutte le nuovissime trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017 – «La paranoia di Renato Poggi!» Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano dell’ossessività con cui Renato si intestardisce nella ricerca della prova definitiva del tradimento di Nadia – ma, poi, per farne cosa? – e così si ostina su una falsa verità sulla sua compagna e su Alberto Palladini, una verità che ormai non c’è più. Resta da vedere come potrà fare a coglierli in flagrante, secondo la sua idea fissa, e ormai quasi delirante… Ce lo diranno ulteriori nuove anticipazioni.

«Alberto Palladini: un incubo due volte!» Un posto al sole anticipazioni e trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017

Ma Alberto non è un incubo solo per Poggi padre: le anticipazioni di UPAS mostrano che si spende anche per sparlare di Niko mettendolo in cattiva luce agli occhi – come se non ci fossero già abbastanza guai in quella situazione! – dell’avvocato Enriquez. Il ragazzo ne parla a Giulia, che però chiede al figlio di non dir nulla a Renato almeno per il momento. In seguito però anche il padre lo verrà a sapere. E la sua rabbia monterà…

«L’impegno di Silvia». Un posto al sole anticipazioni e trame della settimana dal 6 al 10 febbraio 2017

Roberto Ferri propone ancora una volta a Marina di sposarlo, ma le anticipazioni di UPAS rivelano che in un primo momento la Giordano si guarda bene dall’accettare: tra di loro ne è capitata veramente qualcuna di troppo! In seguito però la donna ci ripensa e accetta la proposta di matrimonio! Nonostante i recenti problemi cardiaci, Roberto è felice della riconciliazione con colei che è senza alcun dubbio la donna della sua vita, e si dedica ai preparativi di nozze. Intanto Silvia – nell’ambito della sua attività di promozione del romanzo di Michele – affronta, con qualche timore, la sua prima intervista.