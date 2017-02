Bruxelles, al via la settimana del cioccolato fino al 15 febbraio 2017

Arrivano anche quest’anno i tanto attesi, in particolar modo dai più golosi, appuntamenti con i maestri del cioccolato belga: a partire dal primo febbraio e fino al 15 febbraio, infatti ci sarà il Brussels Chocolate Week. Quando si pensa alle Fiandre e a Bruxelles, quando si parla di Fiandre e di Bruxelles, l’associazione al suo cioccolato, a quelle splendide e gustose opere d’arte, riempie gli occhi e la bocca di piacere. I maestri del cioccolato belga, artisti della scultura, del design e del gusto innovativo, contribuiscono con la loro costante ricerca a far crescere e diffondere la cultura e l’arte per la sua lavorazione, l’irrefrenabile desiderio per quel piccolo e delizioso assaggio. Logica conseguenza che si attenda con impazienza il momento in cui gustare senza freni e senza stringate logiche di tempo l’appuntamento con le sue celebrazioni.

Bruxelles, al via al Salon du Chocolate.

Chocolate Pass alla mano, i visitatori potranno godere delle prelibatezze di oltre venti chocolateries e usufruire di sconti per visitare il Belgian Chocolate Village e il Choco-Story Museum, sia per fare dolci acquisti nei diversi negozi in giro per la città. Il 10 febbraio la città di Bruxelles, già inebriata dall’intenso profumo di cacao, apre ufficialmente le sue porte al Salon du Chocolat, il più grande evento internazionale dedicato al cioccolato. Tre giorni in cui la passione e l’arte del cacao trovano spazio fra dimostrazioni di maîtres chocolatiers, lezioni di pasticceria, workshop, laboratori per adulti e bambini, sculture di cioccolato, mostre e l’immancabile Chocolate Dress Fashion Parade, la sfilata di abiti di cioccolato.