Che dio ci aiuti 4, anticipazioni della puntata di domenica 5 febbraio 2017. Domenica 5 febbraio 2017 torna una nuova puntata di una delle fiction più amate di sempre, Che dio ci aiuti 4, in onda in prima serata su Rai 1. La seguitissima serie ha come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, sempre ben disposta ad aiutare il prossimo e a fare del bene, proprio come accadrà nella puntata di questa sera domenica 5 febbraio 2017. Vediamo quali sono le ultime anticipazioni su quello che andrà in onda questa sera a Che dio ci aiuti 4…

Che dio ci aiuti 4: anticipazioni della trama di questa sera domenica 5 febbraio 2017.

Come ogni domenica torna Che dio ci aiuti 4, la seguitissima serie che ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Che dio ci aiuti 4 Suor Angela se la deve vedere con una nuova “pecorella smarrita”, una ragazza di nome Asia. La ragazza ha perso misteriosamente la memoria per ragioni sconosciute e considera Nico il suo eroe. Nel secondo episodio di Che dio ci aiuti 4 Nico vuole aiutare Asia a ritrovare la memoria e cerca la spalla di Monica. Per questo motivo i due sono sempre più vicini, mentre suor Angela dovrà aiutare una ragazza in cerca di riscatto sociale. Nel frattempo l’idillio tra Valentina e Gabriele prosegue.