Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 12 febbraio 2017. Stasera, 2017, vedremo una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4, l’imperdibile fiction Rai con Elena Sofia Ricci che appassiona le famiglie italiane. Questa quarta serie della fiction si sta rivelando molto appassionante, con diversi colpi di scena e con tanti siparietti divertenti che permettono di trascorrere una domenica sera all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ci siamo appassionati alle vicende di Azzurra, alle prese con la figlia Emma, a quelle di Valentina, che ha messo la testa a posto e si è innamorata del dottor Gabriele, e non dimentichiamo l’appassionante storia tra Nico e Monica: i due si piacciono, ma non sempre riescono a dimenticare il passato o le abitudini di vita.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di oggi, domenica 5 febbraio 2017.

Stasera, domenica 5 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata della fiction CHe Dio ci aiuti 4. Secondo le anticipazioni ufficiali, Monica è decisa a dimenticare Nico: la ragazza è innamorata del giovane avvocato, ma non lo ritiene affidabile e non capisce fino a che punto lui sia davvero innamorato di lei. Nella vita di Nico, però, entra Asia, una giovane ragazza che ha perso la memoria e che ritiene Nico, non si sa per quale motivo, il suo eroe. e Monica è presa dalla gelosia, ma decide poi di collaborare con Nico per scoprire cosa sia successo ad Asia.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 12 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda domenica prossima, 12 febbraio 2017, Emma sarà ricoverata in ospedale, e Suor Angela e Azzurra sono al suo capezzale per prendersi cura di lei. Tra Nico e Monica, intanto, sembra poterci essere soltanto un’amicizia. Nico tenta di convincersi che Asia sia la sua donna ideale, ed intanto aiuta Monica con la sua nuova cotta. Suor Angela, intanto, aiuta Ginevra, un’adolescente che teme che sua madre abbia ripreso a drogarsi…