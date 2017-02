Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Domenica 5 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 e condotto come di consueto da Fabio Fazio, con la collaborazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni il primo ospite a sedersi in studio sarà John Simenon, dirigente della Georges Simenon Ltd. La carrellata di ospiti prosegue poi con Ilary Blasi, la quale fece parte del cast nelle prime edizioni del programma. Secondo le ultime anticipazioni tra gli ospiti di Che tempo che fa anche i quattro giudici dell’ultima edizione di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Per la parte musicale saranno in studio i Saint Motel, i quali eseguiranno un medley di tre brani tratti dal loro ultimo album saintmotelevision.

Che tempo che fa torna anche nella seconda parte, dedicata a nuovi ospiti e a nuovi temi. Secondo le ultime anticipazioni non mancheranno Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Di nuovo ospite a Che fuori tempo che fa anche la cantante Orietta Berti, la quale si confronterà con Fabio Rovazzi e Valeria Rossi. Secondo le ultime anticipazioni sarà in studio anche l’attore e comico Pippo Franco, in quale parlerà della sua carriera e della sua vita. Come ogni settimana non potranno mancare a Che tempo che fa la parte dedicata allo sport. Secondo le ultime anticipazioni saranno in studio lo sciatore Gustav Thoeni e l’alpinista Tamara Lunger, che interviene in veste di scrittrice con il suo libro Io, gli ottomila e la felicità.