Detto Fatto, le puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017: i tutorial ed i look di Caterina Balivo

Detto Fatto, i tutorial ed i consigli della settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017: cucina. Detto Fatto torna domani con un’altra settimana da trascorrere insieme con tanti tutorial. In attesa di vedere quali tutorial proporrà Caterina Balivo nei prossimi giorni, vediamo alcune rubriche della scorsa settimana. A Detto Fatto Alessandro Servida ha proposto un ottimo dolce: si tratta di un dolce speciale fatto di crumble, crema alla cioccolata e marmellata d’arance. Il pasticcere Michel Paquier ha proposto una delle ricette più amate: la torta della foresta nera racchiusa da un goloso strato di cioccolato, per un gusto ancora più sublime! Luca Terni a Detto Fatto preparara le scaloppine, un secondo adatto ad ogni occasione, facile e veloce da preparare e di grande gusto.

Detto Fatto, i tutorial ed i consigli della settimana dal 30 al 3 febbraio 2017: make up.

A Detto Fatto la nail artist Mariella Gerardo ha proposto una nail art di estrema tendenza: la sideways french nail art. Si tratta di una manicure molto raffinata in cui la lunetta sarà verticale anziché orizzontale. A Detto Fatto torna Fausto Cavalieri, il make up artist nelle scorse settimane ha stra vinto la sfida contro Martina Capone, ed oggi a Detto Fatto propone uno smokey eyes.

Caterina Balivo, i look a Detto Fatto della settimana dal 30 al 3 febbraio 2017.

Per la puntata di Detto Fatto di lunedì 30 gennaio 2017, Caterina Balivo ha indossato un completo composto da t-shirt bianca con dettagli dorati e con una stampa, ed una gonna nera lunga con spacco. Martedì 31 Caterina ha scelto un outfit dallo stile romantico: si tratta di un abito corto con scollo a V, maniche lunghe e fantasia floreale sui toni del rosso e del blu su sfondo nero. Mercoledì Caterina ha stupito scegliendo di indossare un outfit classico con jeans a zampa, blusa bianca con motivi azzurri sullo scollo e dei graziosissimi tronchetti beige traforati con tacco largo. Per la puntata di giovedì la conduttrice ha scelto un abito nero corto con dei raffinati ricami colorati che donano luminosità e vivacità all’outfit. A completare il look sono delle bellissime décolleté con alto tacco a spillo color verde tiffany. Per l’ultimo giorno della settimana, invece, la bella Caterina ha scelto un grazioso abito dal gusto primaverile, floreale, bianco, svasato e a manica corta.

Detto Fatto, le puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017: i tutorial ed i look di Caterina Bal... 1 su 10