Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica 5 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Domenica In, condotto come di consueto da Pippo Baudo e Chiara Francini. Il programma partirà alle ore 17.05 su Rai 1 e secondo le ultime anticipazioni gli ospiti saranno moltissimi, per una puntata davvero ricca e speciale. Anna Falchi sarà una tra le principali ospiti di questa puntata di Domenica in, la quale rivivrà e ripercorrerà insieme a Pippo Baudo i momenti e le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera lavorativa. Come ogni settimana ci sarà uno spazio musicale, dedicato questa volta a Serena Rossi, la quale ricorderà anche gli esordi nel musical “C’era una volta…Scugnizzi”.

Domenica in, anticipazioni: ospiti in studio Suor Cristina ed Emis Killa.

Nella puntata di Domenica in di oggi domenica 5 febbraio proseguirà la carrellata di ospiti che terrà compagnia a Pippo Baudo e Chiara Francini in studio. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la guest di questa puntata di Domenica in sarà suor Cristina Scuccia e il cast di “Sister act Il Musical”, i quali presenteranno alcune scene dello spettacolo ispirato al film cult degli anni 90.Un altro grande spazio dedicato alla musica a Domenica in con la presenza di Emis Killa. Il rapper presenterà il suo nuovo album “Terza stagione”, il quale tratta senza mezzi termini temi difficili e tra i più importanti del nostro tempo.