Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Domenica live torna con una nuova puntata oggi domenica 5 febbraio 2017 a partire dalle ore 14.10 su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni anche in questa puntata di Domenica live gli ospiti ed i temi trattati saranno moltissimi. Una prima parte del programma sarà dedicata all’attualità e a temi più impegnativi, mentre nella seconda parte di Domenica live le super interviste e gli ospiti animeranno il nostro pomeriggio. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali si parlerà sicuramente dell’Isola dei famosi 2017, in vista della puntata di domani lunedì 6 febbraio 2017. Non ci sarà invece il dottor Alberico Lemme… Vediamo perché.

Il dottor Alberico Lemme era quasi un ospite fisso nel programma di Barbara D’Urso Domenica live, ma dopo le polemiche sorte nelle scorse puntate ha deciso di scrivere un post sui suoi profili social per chiarire la sua posizione. Il dottore ha scritto: ” Il Sistema è in crisi: si ribella! mi attacca su tutti i fronti! Neanche riuscite a immaginare cosa sta scatenando nei miei confronti. L’ordine dei medici di Roma mi vuole azzittire. Bolle qualcosa di grosso in pentola. C’è un attacco frontale nei miei confronti e nei confronti delle verità scientifiche che sostengo (le calorie sono una bufala, l’attività fisica blocca il dimagrimento, la ‘dieta mediterranea’ è una trovata commerciale, usando il cibo come farmaco si può guarire da ipertensione, diabete di tipo 2, bulimia, anoressia, obesità). Tutto questo è meraviglioso. Vi farò sapere e vi terrò informati su come e quando entrare in azione, state pronti. Dr.Lemme commentate e condividete. “