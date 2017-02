Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di lunedì 6 febbraio 2017

Guida tv completa di lunedì 6 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 6 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv I bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5, invece, vedremo il reality L’Isola dei famosi. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di lunedì 6 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. La serie tv campione d’ascolti è giunta al suo termine, e lunedì 6 febbraio assisteremo a nuovi, difficili casi cui si occuperà il commissariato di Pizzofalcone. Un bambino viene rapito mentre, con la scuola, visita un museo di Napoli. Il bambino viene rinchiuso al freddo e al buio in uno scantinato. Si tratta di una storia di ricatto: il bambino appartiene ad una famiglia ricca…

Su Rai 2 verrà trasmesso il film d’animazione Monster University. Mike è un piccolo mostro deriso a scuola perché non è capace di spaventare, anche se il suo sogno da grande è diventare uno spaventatore professionista. Una volta compiuti 18 anni, Mike si iscrive alla Facoltà di Spavento della Monsters University… Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa diretta, e stasera ci immergeremo nel mondo del web e dei social.

La guida tv di lunedì 6 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quinta colonna. Anche oggi Paolo Del Debbio approfondirà alcuni temi politici con tanti ospiti ed opinionisti in studio. Su Canale 5 andrà in onda il reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei famosi. Stasera assisteremo a nuove sfide tra i naufraghi e vedremo chi tra le persone in nomination (Dayane Mello e Samantha De Grenet) abbandonerà l’Isola. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film The Departed – Il bene e il male, con Matt Damon nei panni di Colin Sullivan, un infiltrato nella Polizia di Stato del Massachusetts.

Guida tv: i programmi tv di lunedì 6 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Lunedì sera, 30 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma Bianco e nero – Cronache italiane. Luca Telese con Francesca Lancini conduce, da oggi 6 febbraio 2017, “Bianco e Nero – Cronache italiane”, con la partecipazione dell’avvocato penalista Giulia Bongiorno e Luisella Costamagna e l’investigatore Piero Provenzano. In trasmissione verranno affrontati i temi di cronaca più discussi, i casi irrisolti, gli enigmi della nostra storia recente con la ricostruzione dei fatti grazie all’aiuto di esperti, testimoni, opinionisti, tecnici.