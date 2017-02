Isola dei famosi 2017, il daytime, le news e le anticipazioni di oggi, 5 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le anticipazioni e le news ad oggi 5 febbraio 2017. All’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 i naufraghi si stanno preparando per la puntata di domani sera. Tra i concorrenti c’è un grande fermento, ed in particolare tra le due nominate della settimana, Samantha De Grenet e Dayane Mello. Le due inizialmente nutrivano una sorta d’antipatia, ma durante questa settimana trascorsa insieme nell’Isola dei Primitivi hanno avuto modo di conoscersi meglio, e sembra siano diventate amiche. Le due hanno deciso di trascorrere una giornata di relax insieme e hanno chiacchierato molto. L’amicizia, però, non sembra essere del tutto sincera: Dayane ha rivelato a Samantha che è stata la sua Nathaly a mandarla in nomination, cosa non vera… Dayane Mello e Samantha De Grenet, infatti, si sono nominate a vicenda, ma Samantha sembra credere alle parole di Dayane…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Raz ammira l’orizzonte…

Raz Degan, intanto, ama trascorrere del tempo da solo per riflettere e per ammirare il paesaggio che lo circonda. Raz ama, in particolar modo, sedersi in riva al mare ad ammirare il paesaggio…