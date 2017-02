Isola dei Famosi 2017: continuano le discussioni tra i naufraghi. Sebbene l’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017 si sia avuto da poco più di una settimana, continuano i malumori tra i naufraghi. Ricordiamo che già la prima puntata non fu di buon auspicio, infatti ci fu un rinvio causa condizioni meteorologiche avverse. Molti naufraghi minacciarono di abbandonare l’Isola ma ora i climi non si sono ancora appianati. Dayane Mello per esempio, ha avuto modo di vendicarsi di Samantha De Grenet e la altre naufraghe, mettendo in discussione l’amicizia che lega da anni a Nathaly Caldonazzo. Dayane ha falsamente dichiarato che la Caldonazzo avrebbe votato contro l’amica quando invece l’attrice ha votato contro Nancy Coppola. Samantha ha mostrato tutto il suo malcontento ma, durante una prova in comune, è stato Massimo Ceccherini a riferirle la verità. Quali saranno i risvolti nella puntata di domani sera?

Isola de Famosi 2017: Eva Grimaldi in lacrime.

Intanto proprio Ceccherini è stato la causa principale delle lacrime di Eva Grimaldi. I due risultano essere davvero inseparabili ma il clima teso e duro dell’Isola può mirare anche i rapporti più solidi e duraturi. Massimo infatti assalito da un ragno si è tolto i vestiti e l’amica è corsa in suo aiuto conoscendo la sua fobia per gli insetti. Colpa della paura e dell’esperienza vissuta però l’attore toscano ha mandato via l’amica in malo modo provocando in Eva una forte reazione. La Grimaldi si è rifugiata in spiaggia tra le lacrime offesa per il trattamento ricevuto. Per fortuna il tutto si è poi risolto con un abbraccio tra i due che ha siglato la pace.