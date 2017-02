Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa e le preghiere per le persone colpite dai recenti tragici avvenimenti in Centro Italia. Papa Francesco a breve reciterà la preghiera dell’Angelus Domini in Piazza San Pietro. Domenica scorsa, il Santo Padre ha riflettuto su quella che è la moderna società in cui viviamo ed in cui più si ha e più si vuole. Il Papa ha parlato dell’importanza dell’umiltà: “Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, non si ostina sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto e si rimette volentieri alle decisioni altrui”.

Papa Francesco ha continuato, spiegando che “Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri in spirito, ci sarebbero meno divisioni, contrasti e polemiche! L’umiltà, come la carità, è una virtù essenziale per la convivenza nelle comunità cristiane. I poveri, in questo senso evangelico, appaiono come coloro che tengono desta la meta del Regno dei Cieli, facendo intravedere che esso viene anticipato in germe nella comunità fraterna, che privilegia la condivisione al possesso”.