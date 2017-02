Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Oggi domenica 5 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 13.55 e condotto come sempre da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band. Secondo le ultime anticipazioni saranno in studio, per la cura della parte tecnica, Emanuele Dotto e Sarah Castellana. Alla postazione web come sempre Melissa Greta Marchetto. Secondo le ultime anticipazioni non mancherà una parte dedicata alla musica, con ospite Nek, il quale si esibirà nel brano Differente, il singolo estratto dall’album Unici. Tra gli ospiti in studio ci saranno Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Fulvio Collovati, Francesco Mandelli e Daniele Manusia. Non mancheranno anche questa settimana gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario.

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti: le dirette dagli stadi.

Come ogni settimana a Quelli che il calcio i nostri ospiti seguiranno le dirette dagli stadi per le partite di Serie A. Secondo le ultime anticipazioni Francesco Mandelli e Tarcisio Stefani saranno a Milano per l’anticipo tra Milan e Sampdoria; Gianpaolo Bellini e Flavio Soriga seguiranno Atalanta-Cagliari; Flavio Fusi, Francesco Lisanti e Gigi Cagni saranno allo stadio per seguire Empoli-Torino; Roberto Pruzzo e Sara Peluso seguiranno a Genova i Grifoni contro il Sassuolo; Syria e Karim Salvatori saranno in diretta da Pescara per Pescara-Lazio.