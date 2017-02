Riforma delle pensioni, le ultime novità. Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in Commissione lavoro al Senato ha fornito alcuni chiarimenti sugli interventi riguardanti le pensioni contenuti nella Legge di Bilancio 2017. In particolare Poletti ha toccato l’argomento del debito implicito in risposta alle affermazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri. Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione lavoro al Senato dal blog “amici di Marco Biagi” ha affermato che grazie all’audizione del ministro Poletti si è chiarito “che il debito previdenziale non è un autonomo indicatore di stabilità perché la Commissione europea considera l’equilibrio di finanza pubblica nel suo complesso”.

Pensioni, riforme e debito implicito, l’analisi di Sacconi.

Sacconi, commentando l’audizione di Poletti sulla riforma delle pensioni ed il debito implicito paventato da Boeri, ha aggiunto:” L’Italia è peraltro richiesta di muoversi nella direzione del contenimento del debito mentre tra il 2012 e il 2015 la sua incidenza sul Pil è peggiorata di ben nove punti e il conseguimento del rapporto ideale del 60% è stato spostato in avanti di 33 anni. In questo contesto è tuttavia positivo l’impegno assunto dal ministro a che nessuna modifica in peius dei trattamenti previdenziali venga prodotta”.

Pensione anticipata, il fallimento del part- time agevolato.

Per Sacconi l’argomento previdenziale non è stato ancora sufficientemente approfondito, in quanto non sono state trovate ancora soluzioni adeguate per le pensioni anticipate.”Rimane peraltro assente uno strumento di uscita anticipata dal mercato del lavoro nel quadro di ristrutturazioni produttive, in quanto la soluzione del part time e quella a totale carico dell’impresa non sono state utilizzate se non in pochissimi casi da ex aziende pubbliche”, ha affermato.

Il part time agevolato, non vere pensioni anticipate, ma una misura che nelle intenzioni del legislatore doveva accompagnare i lavoratori verso la pensione si è rivelato, di fatto un insuccesso. Dall’entrata in vigore del decreto, il 2 giugno 2016, le domande accolte dall’Inps sono state, infatti, appena 200.