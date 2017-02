Riforma pensioni, oggi 5 febbraio 2017, le ultime novità. Le news sulle pensioni e l’Inps arrivano dal presidente del’Inps e dal direttore generale, che commentano la presentazione del nuovo simulatore Isee, presente online sul portale dell’Inps. “Uno strumento celere, di facile accesso, messo a disposizione dei cittadini che possono accedervi senza Pin, e che permette alle famiglie di sapere in maniera rapida se ricadono in una certa fascia utile ai fini delle prestazioni assistenziali”. Così il presidente dell’Inps, Tito Boeri. L’Isee, “espressione monetaria del reddito e del patrimonio familiare”, come ha spiegato il direttore generale Pensioni dell’Inps, Luca Sabatini, consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. Il simulatore messo a disposizione dall’Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.

Inps, ultime novità: il nuovo simulatore Isee.

Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, il calcolatore messo a disposizione dell’Inps ha funzione consultiva e non certificativa: per avere l’attestazione Isee utile ai fini ordinari, per i minorenni, per le prestazioni socio sanitarie o universitarie, i cittadini dovranno continuare a rivolgersi ai Caf o accedere con Pin al sito dell’Inps. Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, “c’è stato un grande investimento da parte dell’Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo”, c’è l’accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all’inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perchè il calcolo dell’indicatore viene fatto in tempo reale.

Pensioni anticipate ed opzione donna, ultime news.

Il punto sul capitolo pensioni anticipate donne ed opzione donna, viene fatto proprio dall’onorevole Renata Polverini, vicepresidente della commissione lavoro alla camera, che commenta i dati forniti dal ministero del lavoro, in merito all’interrogazione sull’Opzione Donna. La Polverini sottolinea come dal 2016 ad oggi le pensioni liquidate in regime ‘opzione donna’ siano al di sotto delle previsioni ipotizzate dall’Inps per l’anno passato, e si chiede il motivo, per cui data la situazione, continui a essere difficoltoso garantire una estensione del regime o addirittura far diventare la misura strutturale.

Riforma pensioni e nuove elezioni, il punto di Marco Leonardi.

Le ultime news sul fronte riforma pensioni vengono fornite da Marco Leonardi, del Nucleo tecnico presso la Presidenza del Consiglio che in un post su Facebook, dal titolo Tre cose di sinistra per andare a votare, commenta anche le ultime novità introdotte con la legge di bilancio in materia di pensioni. Per Leonardi “dopo la sentenza della consulta il voto si avvicina. Che sia giugno, settembre o l’anno prossimo alcune poche cose sono da fare prima di andare a votare ed hanno tutte un chiaro segno redistributivo. Sono imprescindibili un intervento sui voucher, il termine dell’iter della delega sulla povertà e la finalizzazione dei decreti attuativi dell’anticipo pensionistico”.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, per Leonardi “l’ape sociale per la prima volta dopo anni inverte il segno delle politiche dei tagli in campo pensionistico. Per due anni in via sperimentale avranno accesso alla pensione anticipata di tre anni (ovvero a 63 anni) tutti coloro che con 30 anni di contributi sono disoccupati ed hanno finito gli ammortizzatori sociali, hanno un’invalidità civile al 74% o assistono famigliari di primo grado disabili gravi ovvero tutti coloro che hanno 36 anni di contributi e per gli ultimi 6 hanno fatto occupazioni pesanti come l’operaio edile, l’autotrasportatore e il facchino”.

Pensioni anticipate ed Ape Social nella disamina di Marco Leonardi.

“Inoltre, le stesse categorie svantaggiate – sottolinea Leonardi -potranno accedere alla pensione con 41 anni di contributi invece di 42 anni e 10 mesi se sono lavoratori precoci (cioè con 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età). Tutti gli altri possono accedere all’ape volontaria, un prestito agevolato per fare un ponte di tre anni e sette mesi tra i 63 anni e i 66 anni e sette mesi dell’età pensionabile. Non si tratta di una costosa riforma pensionistica a favore di chi ha pensioni medio-alte ma al contrario di un intervento mirato alle categorie più deboli. E’ già scritto nella legge, è sufficiente procedere velocemente ai decreti attuativi”.

“Il disegno di legge delega in materia di contrasto della povertà – presentato dal governo al Parlamento l’8 febbraio 2016 – prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del Reddito di inclusione (REI), quale misura nazionale unica di contrasto alla povertà. Anche in questo caso per la prima volta l’Italia si dota di una misura universale di lotta alla povertà. Una valida alternativa al rinunciatario concetto di reddito di cittadinanza, buono solo per le campagne elettorali e per i convegni sulla disoccupazione tecnologica”.

Pensioni, rimborsi e rivalutazioni.

Sul fronte pensioni, rimborsi e rivalutazioni, l’allarme viene lanciato dai patronati, che segnalano una serie di errori soprattutto sulle pensioni più basse, ovvero tutte quelle che non superano i 1200 euro. Ci sarebbero anche diversi assegni familiari che non vengono accreditati e quattordicesime “tagliate”. E in questa analisi dei patronati mancano all’appello circa 30 euro mensili sull’assegno pensionistico. E così in tutta Italia cominciano i ricorsi. Ad Empoli, come racconta, il Tirreno, il patronato ha seguito i ricorsi di ben 120 pensionati riuscendo a recuperare nell’ultimo anno 70mila euro che l’Inps non aveva versato. Ricordano i sindacati e i patronati gli importi sono assolutamente recuperabili compilando il modulo Obis M. Si tratta di fatto di una sorta di scheda personale del pensionato in cui viene riportato l’importo dell’assegno con tutte le trattenute.

“I patronati offrono un servizio gratuito sia agli iscritti allo Spi Cgil che ai non iscritti – spiega Sandro Renzoni, coordinatore di Inca Cgil Toscana al Tirreno – Questo riguarda la stampa del documento, il cosiddetto Obis M, che l’Inps non manda più. Se vengono ravvisate delle incongruenze, attiviamo il sindacato che approfondisce la situazione di ogni singolo pensionato e attiva la richiesta di rimborso dell’eventuale credito maturato”. Fate molta attenzione anche ai tempi di prescrizione: “Nella nostra prima consulenza – spiega Sandro Renzoni, coordinatore di Inca Cgil Toscana – specifichiamo a chi si rivolge al sindacato che i tempi per ottenere un rimborso riguardano i crediti maturati entro i cinque anni precedenti alla richiesta. Se, ad esempio, sono in pensione dal 2011 e scopro di non aver riscosso alcuni assegni familiari, l’ultima possibilità di ottenere un rimborso la si ha fino ai 5 anni successivi. Poi scatta la prescrizione e si possono ottenere correttivi solo dagli anni successivi al 2016”.

Pensioni ed occupazione: le ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio.

Sul fronte pensioni ed occupazione, le ultime news vengono fornite da Luigi Di Maio, vicepresidente della camera dei deputati, sulla sua Facebook. Esordisce così Di Maio in uno degli ultimi post:”Io e gli italiani della mia età, quelli nati a partire dal 1980, abbiamo una certezza nella vita: che se si va avanti con politiche economiche come quelle dei governi piddini, alla pensione non ci arriveremo mai. Non è un’esagerazione. Già ad aprile il presidente dell’INPS aveva detto che la pensione per noi può slittare anche fino a 75 anni a causa della discontinuità contributiva, legata probabilmente a episodi di disoccupazione. In soldoni: un giovane disoccupato di oggi non mette un euro per la sua previdenza e quindi la sua pensione arriverà molto tardi. Forse la situazione sarà addirittura peggiore e non è affrontato il tema dell’importo. Se oggi ci sono settantenni con una pensione da fame nonostante abbiano lavorato una vita, i settantenni del 2050 come camperanno? E i loro figli? I loro nipoti? Qui assistiamo al massacro di una generazione, quella che ora dovrebbe spaccare il mondo. Gli onorevoli in Parlamento di tutto questo se ne fregano perché si beccano una pensione di tutto rispetto a 65 anni per aver lavorato appena quattro anni e mezzo e si offendono pure se gli dici in faccia che è un vitalizio e un privilegio. Pur di non perderlo sono disposti a impedirci di votare subito. Sono degli irresponsabili”.

Sottolinea Di Maio:”Si deve cambiare completamente modo di ragionare e di pianificare il nostro futuro. Le idee dei giovani imprenditori vanno sostenute concretamente garantendo loro accesso al credito, come abbiamo fatto noi con il microcredito, e con agevolazioni fiscali. L’istruzione superiore deve essere garantita e deve essere una priorità. Il reddito di cittadinanza deve essere la risposta per chi ora non ce la fa, in modo che abbia una base da cui ripartire. Ogni privilegio deve essere abolito. Il futuro dell’Italia deve essere basato sul merito.

Riforma pensione e legge Fornero, la mozione di Forza Italia.

Sul fronte pensioni e rivalutazioni, è stata da pochissimi giorni approvata all’unanimità dal consiglio comunale di martedì scorso, 31 gennaio, la mozione presentata da Forza Italia sui pensionati. Con l’approvazione si chiede di “informare i cittadini interessati dal blocco pensionistico del 2011 (cosiddetto “blocco Fornero”) della possibilità, rivolgendosi ai propri legali di fiducia o ai patronati presenti sul territorio, di interrompere la prescrizione dei loro diritti”, e la giunta Comunale invita “a sollecitare il Governo a intervenire rapidamente per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale” a favore dei titolari di pensione interessati dalla legge Fornero.

“Il governo Renzi – dichiara con soddisfazione il capogruppo di Forza Italia Maria Tauriello – con il D.L. 65/2015 non ha dato applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 che ha dichiarato illegittima la legge 214/2011 Monti/Fornero che obbligava a restituire ai pensionati la perequazione delle pensioni, che era stata loro sottratta dal governo Monti/Fornero, bloccando sostanzialmente un aumento applicato annualmente dall’Inps per adeguare l’importo delle pensioni agli aumenti del costo della vita”.La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha infatti escluso la rivalutazione automatica di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps dell’anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. Per questo è importante che chi ha diritto si rivolga ai propri legali o ai patronati per riavere indietro ciò che gli spetta di diritto”.

“E’ infatti ancora possibile fare ricorso, spiega la Tauriello. “Si era detto che la ricostruzione pensionistica doveva essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui era stato stabilito il blocco della perequazione -prosegue Forza Italia – ma ad onor del vero, essa produce effetti in ragione di ogni singolo rateo pensionistico nei cui confronti si consuma il quinquennio previsto come termine di prescrizione di tale azione. Pertanto come precisato dai legali in materia, “la mancata interruzione della prescrizione con la Lettera di Diffida e Messa in Mora dell’INPS entro il 31.12.2016 fa prescrivere esclusivamente l’aggiornamento ed il rimborso per il rateo pensionistico di gennaio 2017, e cosi’ via per quelli successivi sino a quanto non viene inviata la lettera interruttiva” Tutto questo significa che è ancora possibile effettuare la diffida per interrompere la prescrizione ed invito i sestesi ad agire di conseguenza. Noi di Forza Italia chiediamo di sollecitare il governo alla piena applicazione della sentenza perché le sentenze si rispettano e vanno ripristinate giustizia ed equità sociale”.

Le novità sulle pensioni e sui lavoratori precoci introdotte nella legge di Bilancio nella valutazione dell’Inca Cgil.

Nel quadro generale delle novità sulle pensioni introdotte con la legge di Bilancio 2017, la norma sui lavoratori cosiddetti “precoci”, cioè coloro i quali hanno cominciato a lavorare prima della maggiore età, è una modifica da non sottovalutare, che accoglie, seppur parzialmente, la richiesta fortemente sostenuta dai sindacati. A sottolinearlo una nota del Patronato INCA CGIL. La norma consente, infatti, che questi lavoratori, a partire dal 1° maggio prossimo, potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica; e perciò con uno sconto di un anno e dieci mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne rispetto al requisito richiesto alla generalità dei lavoratori (nel triennio 2016-2018 è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).Per poter usufruire della riduzione, i lavoratori dovranno aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di effettivo lavoro precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e contestualmente trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge.

Per l’attuazione della nuova normativa di pensionamento anticipato destinata ai lavoratori precoci, è prevista l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministeri del lavoro e dell’economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Gli stanziamenti finanziari previsti per consentire il pensionamento anticipato ai lavoratori precoci, disposti nel comma 203, sono di 360 milioni di euro per il 2017, 550 per il 2018, 570 per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020. Le domande, quindi, saranno sottoposte ad una operazione di monitoraggio per garantire il rispetto dei tetti di spesa prestabiliti. Qualora il numero delle richieste accolte dovesse superare i limiti finanziari, la norma stabilisce il differimento della decorrenza dei trattamenti di pensione, in base ai criteri di priorità individuati dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri, con una graduatoria che terrà conto della data di presentazione della richiesta. Infine, il Patronato INCA per una corretta valutazione della propria posizione assicurativa ci si può rivolgere agli uffici territoriali dell’Inca.

