Serie A, 23° giornata: risultato finale e cronaca di Bologna-Napoli. Il Napoli di Maurizio Sarri travolge di gol il Bologna di Roberto Donadoni e sale al secondo posto solitario, a 48 punti, momentaneamente a -3 dalla Juventus (che deve ancora giocare due partite) e a +1 sulla Roma, che giocherà martedì sera contro la Fiorentina. Dopo il pareggio in casa col Palermo, l’allenatore azzurro non rinuncia al tridente titolare Insigne-Mertens-Callejon, ma schiera a centrocampo i giovani Diawara e Zielinski. Il Bologna lascia invece in panchina Simone Verdi. Parte subito forte il Napoli, che al 4′ va in rete con un colpo di testa di Hamsik su assist di Callejon.

Due minuti più tardi contropiede da manuale per i partenopei, che raddoppiano con Insigne. Al 26′ un episodio chiave della partita: rigore per il Bologna, per fallo di mano di Callejon. Destro va sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Reina e fallisce il gol dell’1-2. Un minuto più tardi viene espulso lo stesso Callejon per un brutto fallo di reazione. La partita è vibrante, senza un momento di pausa. Il Napoli è micidiale quando riparte in contropiede e al 32′ Mertens costringe Masina ad un fallo al limite dell’area di rigore. Per l’arbitro è rosso diretto per chiara occasione da gol ed eccessiva imperizia.

Serie A, 23° giornata: risultato finale e cronaca di Bologna-Napoli.

Il Bologna protesta per questa decisione, perché Maietta sembrava in vantaggio rispetto a Mertens e quindi capace di tentare di proteggere la propria porta. Punizione per il Napoli e 3-0 del belga che beffa Mirante sul palo del portiere, sfruttando un’ingenuità dell’estremo difensore rossoblu. Il Bologna prova a reagire con il gol di Torosidis che al 36′ accorcia le distanze, ma a fine primo tempo sempre Mertens chiude la partita in contropiede sfruttando un assist di un ottimo Zielinski. Nella ripresa, in 10 contro 10, è un monologo azzurro. Arrivano altri tre gol: due di Hamsik, al 70′ e al 74′ con due parabole di destro sul secondo palo e un altro di Mertens al 90′.

Triplette per i due fantasisti di Sarri, che si portano il pallone a casa e vendicano la sconfitta subita l’anno scorso allo Stadio Dall’Ara. Donadoni a fine partita ha protestato per l’espulsione di Masina, ingiusta secondo il tecnico rossoblu. Toni polemici anche di Sarri, ma questa volta verso il suo ex giocatore Gabbiadini, reo di non averlo salutato. Ma questo Napoli sembra poter fare benissimo a meno dell’attaccante bergamasco e forse anche del nuovo acquisto Pavoletti, rimasto 90 minuti in panchina.