Tagli di capelli corti 2017: ecco tutti i tagli di capelli corti primavera estate 2017 ricchi di volume

Tagli di capelli corti 2017: i tagli corti primavera estate 2017. Mancano pochi mesi alla nuova stagione e le nuove tendenze in tema di capelli primavera estate 2017 hanno già preso piede sulle passerelle, ma c’è anche chi non ha resistito e ha deciso di sfoggiarle. I tagli corti e super corti già impazzano su molte teste. Irresistibili in quanto estremamente sexy, grafici, femminili, e declinati in infiniti tagli. Senza tempo, moderni ed eleganti, i capelli corti sono facili da gestire. Si può optare per un taglio corto classico, oppure per un effetto strutturato, molto di tendenza e amatissimo dalle wet addicited, o ancora per uno spettinato “rock and roll” o per un rasato laterale dal gusto tribale o per un ciuffo più o meno lungo laterale molto chic.

Tagli di capelli corti 2017: tagli corti ricchi di volume.

Per le più timorose il cambiamento potrà essere graduale passando prima per un taglio medio. Se i capelli sono ricci, scegliete un taglio che abbia volume e “rotondo” così da non avere problemi di styling. Per dare volume e movimento ai capelli corti, optate per un ciuffo laterale, meno radicale rispetto a una frangia rigorosa. Così potrete decidere di tenerlo di lato lasciando libera la fronte o dare un movimento più dinamico ai capelli. Se invece amate la frangia, sappiate che sfilata addolcisce il viso. Qualunque sia il taglio scelto la colorazione dovrà, invece, avere per tutte, un effetto molto naturale e dare luce al viso giocando sui contrasti.