Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 5 febbraio 2017. «Andrea e Valentina: coda velenosa per una brutta storia». Trattandosi di una storia che si è svolta a Bologna, capoluogo dell’Emilia, dove una delle coppie a suo tempo più in vista del Trono Classico conviveva – stiamo parlando, per chi non l’avesse ancora capito, del tronista Andrea Cerioli e della sua corteggiatrice, e poi fidanzata, Valentina Rapisarda – chissà perché ci è venuto in mente il titolo di una canzone di un grande cantautore di quella terra, Francesco Guccini. La canzone s’intitola ‘Piccola storia ignobile’, e questo titolo ci è venuto in mente leggendo quello che il Cerioli ha postato su Instagram a commento di una video diretta di colei che da qualche settimana è la sua ex: «Nel frattempo che parli di cagate, non ti accorgi che ti scrivono solo delle tette? Che tristezza… toglitela ‘sta maglia, ma non vedi come ti fai le dirette? Provo tristezza per i commenti e la diretta!» Parole che il bell’Andrea si poteva anche risparmiare: ‘che tristezza’ viene a noi voglia di dirlo! A tanta signorilità la Rapisarda ha risposto rivendicando per sé un composto e – questo davvero – signorile silenzio. Quali che siano i motivi della rottura fra i due, spiace veder correre queste cose (soprattutto, a quanto vediamo, per responsabilità dell’ex tronista) in una coppia che tante simpatie aveva suscitato quando si era formata. Chi non ricorda la lieta ‘fuga’ con cui uscirono dal programma?

«…E veniamo alle belle cose!» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 5 febbraio 2017.

Ma ora lasciamoci alle spalle questa brutta storia e veniamo a cose più belle, che ci vengono mostrate dalle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, che negli ultimi tempi si sono occupate spesso e volentieri della puntata speciale delle coppie annunciata dalla capo redattrice Raffaella Mennoia. Si tratta di una puntata speciale realizzata per bilanciare la bisettimanale mancanza di registrazioni che durerà per i quindici giorni in cui Maria De Filippi è impegnata a Sanremo per il Festival che condurrà con Carlo Conti.

«Le sei coppie della Puntata Speciale!» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 5 febbraio 2017.

Stando alle anticipazioni di U&D e alle dichiarazioni di Raffaella Mennoia, le coppie coinvolte sono sei, su alcune delle quali c’è certezza. Ci saranno infatti Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani e Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, cioè tutte le coppie dell’ultima edizione. Ma poiché le abbiamo già viste in azione pochi mesi fa, e sono ancora al centro dell’attenzione del gossip, i fan gradiranno anche altre coppie più datate e su cui c’è più curiosità. La quinta è sicuramente quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma anche loro sono molto mediatici, mentre il richiamo al passato spetterà alla sesta coppia, che sarà formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota oppure Marco Fantini e Beatrice Valli. E così, almeno in quest’ultimo caso, avremo il piacere di rivedere qualcuno di cui oggi non si sente più tanto parlare!