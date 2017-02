Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un matrimonio in gran segreto....

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: trono classico o trono over?. Le ultime news e anticipazione ufficiali del programma di Uomini e Donne non ci confermano se nella giornata del 6 febbraio 2017 andrà in onda il trono tra classico o il trono over, ma tutto fa pensare che la conduttrice possa tornare a puntare sul trono classico visto che le ultime tre puntate sono state dedicate al trono over. Rivedremo dunque all’opera i tre giovani tronisti Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini che saranno ancora una volta alle prese con i loro rispettivi corteggiatori nell’intento di approfondirne la conoscenza e capire chi, più degli altri, possa essere la persona giusta con la quale iniziare un rapporto duraturo. In più seguiremo le vicende sulla decisione di Manuel Vallicella che ha già reso nota la sua volontà di abbandonare il trono.

Uomini e Donne, le ultime news: matrimonio in gran segreto per Lucas Peracchi.

Lucas Peracchi, l’ex tronista che ha fatto tanto parlare di sé per un complotto che vedeva coinvolta Tara Gabrieletto e Giulia la sua corteggiatrice, è convolato a nozze il 3 novembre 2016 con la fidanzata Silvia Corrias, ma solo ora ha diffuso la notizia, ecco quanto dichiara: “Esattamente tre mesi fa, ci siamo giurati amore eterno. Ti amo!”. Questo è quanto postato sul profilo instagram rendendo noto il matrimonio celebrato in gran segreto con la sua compagna Silvia Corrias. Il post dell’ex corteggiatore continua: “C’è chi parla di eventuali nozze e chi millanta il grande amore, tutto in televisione…e c’è chi invece fa i fatti ed ha un rispetto talmente grande del suo amore da vivere i momenti privati solo per sé…custodendoli con gelosia. Il tre novembre 2016…esattamente tre mesi fa, ci siamo giurati amore eterno. Ti amo! Sempre più contento di ciò che ci siamo giurati, sei il mio angelo Silvia Corrias”.

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni: Lucas rende nota la notizia con un post su instagram lanciano qualche frecciatina al modo televisivo.

Così scrive Peracchi rende nota la lieta notizia , non perdendo però occasione per lanciare qualche frecciatina al mondo televisivo, che gli ha dato la popolarità attraverso la partecipazione a Uomini e donne, ma è stato al contempo causa della sua ‘rovina’ mediatica. Dopo un breve flirt con Paola Caruso, Lucas Peracchi ha trovato la stabilità sentimentale accanto a Silvia Corrias, e il loro amore li ha portati a convolare a giuste nozze.