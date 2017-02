Al Bano prontissimo per Sanremo 2017: dediche, pensieri e… Attesissimo a Sanremo 2017 è Al Bano Carrisi. Dopo la paura per l’infarto che ha colpito l’artista di Cellino San Marco, due mesi fa, arriva la gioia dei fan nel vederlo sul palco dove più volte ha emozionato. l festival di Conti di due anni fa la storica reunion televisiva con l’ex moglie e compagna artistica Romina Power, momento indimenticabile. Ecco le ultime news su Al Bano Carrisi.

Il cantante Al Bano Carrisi sarà dunque tra i big di Sanremo 2017. In una recente intervista al quotidiano “Libero” ha rivelato i suoi ultimi cambiamenti in fatto di stile di vita, dopo i problemi di salute che hanno preoccupato non poco la sua famiglia e i numerosi fan. No ad insaccati e cibi grassi, sì al bicchiere di vino in moderata quantità. In caso di vittoria, Al Bano rivela di avere un pensiero ed una dedica speciale a tutte le persone che finora l’hanno sostenuto, senza mai far mancare l’affetto nonostante le critiche. Insomma, prontissimo ed in piena forma per Sanremo 2017 Al Bano sarà sicuramente tra i grandi protagonisti di questa edizione.