Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Questa sera lunedì 6 febbraio 2017 tornerà in prima serata una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi 2017, che si preannuncia ricca di eventi e colpi di scena. I concorrenti si trovano ancora divisi in due Isole differenti, quella primitiva e quella delle caverne. I malumori si cominciano a far sentire più che mai, colpa della fame e delle dure condizioni in cui si trovano tutti i vip. Al centro della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2017 ci sarà la vicenda di Andrea Marcaccini, denunciato dalla sua ex fidanzata per violenze. Le ultime voci al riguardo ci fanno sapere che nel caso in cui lui venga eliminato il probabile sostituto sarà l’ex tronista Lucas Peracchi, tra l’altro fresco di nozze, tenute a lungo in gran segreto.

Isola dei Famosi 2017: puntata a rischio a causa maltempo.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali gran parte della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2017 sarà dedicata alla vicenda di Andrea Marcaccini e della sua ex fidanzata che lo ha ora denunciato per violenze. Le ultime voci ci fanno sapere inoltre che c’è il rischio che anche la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2017 potrebbe essere rimandata a causa della pioggia incessante, proprio come accadde nella prima puntata.