Amnistia e indulto 2017, Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame e la battaglia per l'amnistia!

Amnistia e indulto 2017, ultime news. Rita Bernardini, esponente del partito Radicale, da sempre impegnata sul fronte della tutela dei diritti umani e nella battaglia per la concessione dell’amnistia e indulto e per la riforma dell’ordinamento penale e del sistema giudiziario, ha ripreso da ieri lo sciopero della fame a sostegno di un’incessante battaglia per il ripristino della legalità, in particolare nei luoghi di detenzione e di pena. Lo ha reso noto la Bernardini con un post pubblicato su Facebook, in cui ha riaffermato gli importanti obiettivi alla base della sua scelta.

Amnistia e indulto 2017, Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame: gli obiettivi importanti alla base della sua scelta.

La Bernardini ha così spiegato nel suo post:”Dalla mezzanotte di oggi, domenica, riprendo lo sciopero della fame per l’amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia, la rimozione di tutto ciò che rende illegale l’esecuzione penale, ivi compresi l’ergastolo ostativo e il 41-bis. La richiesta immediata è la discussione e l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario da estrapolare dal DDL sul penale calendarizzato per il 28 febbraio prossimo. Tutte le informazioni per una mobilitazione generale della comunità penitenziaria, dell’associazionismo, delle istituzioni e dei familiari e amici dei detenuti martedì prossimo 7 febbraio alle 21.00 nel corso della trasmissione Radio Carcere condotta da Riccardo Arena. Intanto, nell’arco di un mese la popolazione detenuta è aumentata di 728 unità e il sovraffollamento si fa sempre più sentire. Siamo ormai a 55.381 detenuti (rilevazione del 31/01/2017)”.