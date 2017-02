Amnistia e indulto, carceri e detenuti: ultime ad oggi 6 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news di oggi lunedì 6 febbraio 2017. Anche questa nella calendarizzazione dei lavori della Commissione Giustizia al Senato, come pubblicato ufficialmente online, risulta l’esame congiunto dei noti ddl amnistia e indulto. La riunione, la prima della settimana, è prevista per domani 7 febbraio 2017. Scopriamo intanto le ultime news sulle carceri ad oggi 6 febbraio 2017.

Carceri e Detenuti: le ultime notizie di oggi lunedì 6 febbraio 2017.

Le ultime news riportate dalle Cronache di Caserta farebbero ben sperare riguardo alla condizione dei detenuti ma nonostante il miglioramento delle condizioni si registrerebbe un nuovo incremento di accessi nelle carceri. “In Campania si e sfora la capienza massima di oltre 1.300 unità. (…) Un focus sulle principali strutture campane ci porta a sterzare decisamente e a rivalutare la casa circondariale di Poggioreale, molto migliorata rispetto alle condizioni da lager in cui versava fino a pochi anni fa. Sono state ristrutturate le cucine, è previsto il restyling del campo di calcetto che presto potrebbe avere la nuova erba sintetica. Ci sono più spazi, due celle per reparto sono state già trasformate in palestre. Diversa la condizione di Secondigliano che – riportano le cronache di Caserta – soprattutto in questi ultimi giorni in cui sono state eseguite vere e proprie retate contro la criminalità, vive un surplus di circa duecento unità. (…) Carinola rappresenta una sorta di eccellenza con 389 presenze a fronte di 581 posti di capienza. Qui i detenuti possono girare liberamente e per alcuni di loro sono siate previste delle attività da svolgere all’esterno della struttura, naturalmente sotto stretta supervisione. Santa Maria Capua Vetere ospita un carcere moderno che, tuttavia, a causa dell’eccessivo afflusso di reclusi, comincia ad arrancare”.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.