Anticipazioni Il Segreto, le trame di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2017. «Un nuovo personaggio: Elias». Le anticipazioni de Il Segreto ci presentano un nuovo personaggio, il chimico Elias Mato, che deve assumere la direzione dello stabilimento per l’imbottigliamento delle acque termali di Puente Viejo. Il nuovo arrivato prende una stanza alla locanda, dove conosce Prado e Matias, che gli chiedono di portare un loro messaggio a Beatriz. Intanto Raimundo torna in paese portando notizie di disordini e attentati compiuti dagli anarchici, che potrebbero arrivare anche a Puente Viejo.

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto scopriamo intanto che Nicolas, per salvare Onesimo da Rocamora, offre alle donne con i capelli azzurri di posare per lui, per la copertina di una famosa rivista, promettendo fama e denaro. Sol scopre che Lucas le sta mentendo. Lucas mente su tutta le linea alla Santacruz, inventando scuse per le sue assenze da Ponte Viejo. Allora, aiutata da Candela, Sol mette alle strette Severo e capisce che anch’egli è complice di Moliner!