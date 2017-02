Antonella Clerici: in fucsia nella puntata di oggi 6 febbraio 2017 a La prova del cuoco. Sceglie uno splendido colore fucsia oggi la protagonista de La Prova del cuoco Antonella Clerici. Puntata dedicata alla canzone italiana e al Festival di Sanremo 2017 che da domani sarà in prima serata sugli schermi della Rai. Antonella Clerici, una delle grandi mattatrici del Festival, ha ricordato anche i momenti legati al look e al suo storico abito rosa mostrato all’Ariston.

Antonella Clerici: il look in fucsia nella puntata di oggi 6 febbraio 2017.

Antonella Clerici oggi in occasione della prima puntata della settimana de La prova del cuoco ha i capelli sciolti ed un makeup sui toni del rosa. La conduttrice abbina al pullover rosa con sottogiacca bianco un jeans aderente. Un look apparentemente casual ma perfetto per il mezzogiorno italiano in tv con un colore acceso, il fucsia, che alle bionde dona particolarmente. Ospite speciale di oggi La prova del cuoco è la cantante Marina Fiordaliso, insieme alla quale questa settimana si respirerà aria di Festival.

