Caterina Balivo, elegante outfit black and white a Detto Fatto di oggi, 6 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 6 febbraio 2017. Caterina Balivo torna con un’altra settimana da passare insieme ed in allegria con la trasmissione Detto Fatto. Dopo gli interessanti tutorial che abbiamo visto la scorsa settimana, Caterina propone delle rubriche molto utili e graziose, molte delle quali con tema San Valentino o Festival di Sanremo. Caterina Balivo ogni giorno stupisce con degli outfit ricercati. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, la conduttrice ha scelto un elegante outfit black and white: si tratta di un abito corto con cinturino argento a specchio. A completare il look sono delle raffinate décolleté nere con alto tacco a spillo.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 6 febbraio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, ha scelto di portare i suoi capelli con una raffinata piega ricca di volume, per un effetto di gran classe.