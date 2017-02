Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi 6 febbraio 2017. Detto Fatto torna oggi, lunedì 6 febbraio 2017, per aprire un’altra settimana insieme all’insegna del sorriso. Prima di scoprire quali sono i tutorial e le anticipazioni della puntata di oggi, vediamo cosa è accaduto la scorsa settimana. Oltre a vedere utili e graziosi tutorial di cucina, di moda e di make up, Caterina Balivo a Detto Fatto ha intervistato un grande ospite: si tratta del campione Jury Chechi, che ha parlato del suo percorso da grande atleta. Juri ha capito di voler fare ginnastica quando un pomeriggio accompagnò la mamma nella palestra in cui si allenava la sorella. Da allora ha avuto sempre le idee chiare ed infatti in un tema svolto in terza elementare, alla domanda “cosa vuoi fare da grande” l’atleta ha risposto: “voglio vincere le olimpiadi”.

Detto Fatto la scorsa settimana ha inoltre accolto la richiesta di Gianmarco, un parrucchiere che vuole incrementare la sua clientela e ha chiesto aiuto a Detto Fatto. Caterina ha chiesto a Renato Gervasi, designer e formatore di oltre mille parrucchieri in tutta Italia, di aiutare Gianmarco. Renato si è recato nel salone del ragazzo, e ha spiegato che il punto di partenza deve essere la vetrina, dove possono essere proiettati video con le ultime tendenze e dove devono essere esposti in maniera chiara i prezzi. Renato insegna, poi, a distinguere le clienti per riservare loro la migliore accoglienza. La cliente trend tende a decidere tutto, ed è importante consigliarla. La romantica vuole chiacchierare e cerca il contatto fisico. La bon ton è educata e deve essere condotta all’interno del salone. Renato consiglia, poi, di assumere un apprendista per poter accogliere meglio le clienti.