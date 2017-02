Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News: «Parte la kermesse!» Siamo alla vigilia del sessantasettesimo Festival della Canzone italiana, come sempre dal Teatro Ariston: si parte domani, martedì 7 febbraio 2017 per finire sabato 11 febbraio, quando sapremo qual è la canzone vincente. Come mostrano le anticipazioni e news del Festival di Sanremo 2017, per la terza volta consecutiva la kermesse è condotta e diretta da Carlo Conti. Quest’anno lo affianca – senza percepire alcun cachet – Maria De Filippi, mentre lo stesso Conti devolverà parte del suo compenso ai terremotati del Centro Italia. Vediamo insieme attraverso le nostre anticipazioni del Festival quale sarà il programma di tutte e cinque le serate.

Prima serata – Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

Le anticipazioni e news del 67° Festival di Sanremo riferiscono che i primi a esibirsi sono undici cantanti della sezione Campioni con votazione della sala stampa e del pubblico col televoto. Le tre canzoni meno votate parteciperanno a un girone eliminatorio nella terza serata, mentre le prime otto verranno ammesse direttamente alla quarta serata.

Seconda serata – Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

Insieme agli altri undici brani della sezione Campioni – con le stesse modalità selettive dei primi undici – in questa serata vengono interpretati quattro brani di artisti appartenenti alla sezione Nuove Proposte con votazione della sala stampa e del pubblico tramite televoto e successiva eliminazione di due di essi.

Terza serata – Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

I sedici della sezione Campioni che hanno superato le selezioni delle prime due serate interpretano delle cover. I cantanti possono eventualmente farsi accompagnare da altri artisti ospiti italiani o stranieri. Vengono interpretati anche i sei brani della stessa sezione per il ripescaggio di quattro brani coi voti della sala stampa e telematici. Vengono poi cantate le altre quattro canzoni delle Nuove Proposte sempre con votazione di sala stampa e televoto ed eliminazione di due di esse.

Quarta serata – Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

Finalmente si esibiscono i venti Campioni rimasti in gara con votazione della giuria degli esperti, della giuria demoscopica e del pubblico tramite televoto. Nella stessa serata vengono cantate le quattro canzoni rimaste in gara di artisti fra le Nuove Proposte con votazione della sala stampa e del televoto. Segue la proclamazione del vincitore della sezione Nuove Proposte.

Quinta serata – Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

Ed eccoci al gran finale: vengono interpretate le sedici canzoni rimaste in gara tra i Campioni con votazione e proclamazione del vincitore!