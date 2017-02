Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di martedì 7 febbraio 2017

Guida tv completa di martedì 7 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda martedì sera, 31 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film Il discorso del re. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di martedì 7 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2017, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Maria De Filippi. Stasera conosceremo le canzoni dei 22 Big in gara e ci saranno tanti ospiti. Su Rai 2 verrà trasmesso Criminal Minds, la sesta puntata della decima stagione. Alcuni giovani in Utah sono stati trovati uccisi con il cellulare incastrato in bocca, ed il team si reca sul posto per indagare. Su Rai 3 verrà trasmesso il film E venne il giorno. Al Central Park, all’improvviso, le persone cadono in uno stato confusionale ed iniziano a togliersi la vita. Il contagio si espande anche nelle altre città del Nord Est…

La guida tv di martedì 7 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Scarface. Tony Montana e Manolo Ribera sono alcuni dei profughi dell’esodo di Mariel. I due, come gran parte degli altri immigrati cubani, vengono portati alla Freedom Town, un ghetto di popolazione cubana… Su Canale 5 andrà in onda il film Il discorso del re. Il principe ALbert, Duca di York, ha un problema di balbuzie. il Principe consulta numerosi logopedisti ma non ci sono segni di miglioramenti, così decide di non tenere discorsi in pubblico. La Duchessa di York propone al marito di andare dal logopedista australiano Logue…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il telefilm Supergirl. Un corpo risalente al 3000 a.C. viene ritrovato in una base dell’Artico. Il corpo è in realtà di un parassita alieno in grado di risucchiare le energie delle persone… Supergirl deve intervenire.

Guida tv: i programmi tv di martedì 7 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Martedì sera, 7 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma di attualità e di approfondimento condotto da Giovanni Floris Di martedì.