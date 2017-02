L’Isola dei Famosi 2017 Anticipazioni e News, il punto al 6 febbraio 2017. «Conto alla rovescia per il secondo appuntamento!» Le anticipazioni e news de l’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, annunciano la seconda puntata del reality show, in onda questa sera su Canale 5 alle 21:10. In studio, ad affiancare la conduttrice Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria. Alla fine della puntata si scoprirà chi tra le due nominate Dayane Mello e Samantha De Grenet, dovrà abbandonare l’Isola e a deciderlo sarà sempre il voto dei telespettatori!

«In quattordici sotto la pioggia!» L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 – Anticipazioni e News seconda puntata 6 febbraio 2017

Nel frattempo le anticipazioni e news de l’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, mostrano che Andrea Marcaccini e Giulia Calcaterra hanno vinto la prima prova di stasera e dunque saranno loro a contendersi il ruolo di leader. Il maltempo ha molto condizionato inizialmente l’avventura dei quattordici naufraghi. Nel corso della settimana, però, il sole ha rasserenato gli animi degli abitanti dell’Isola dei Primitivi e dell’Isola delle Caverne. I concorrenti hanno iniziato a battere le spiagge, tentando magari di pescare qualcosa, e ovviamente la forzata convivenza e la fame hanno fatto sentire i loro effetti sui rapporti interpersonali.

«Il Nathalygate!» L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 – Anticipazioni e News seconda puntata 6 febbraio 2017

Secondo le anticipazioni e news de l’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, inoltre, Stefano Bettarini, in diretta dall’Honduras, coordinerà le nuove prove della settimana, che selezioneranno i naufraghi nel loro percorso verso la nuova Isola: l’Isola del Fuoco. In qualità di comitato scientifico dell’Isola, la dottoressa Tibi stabilirà i criteri delle prove cui i naufraghi saranno sottoposti. Emergerà nel corso della serata la vexata quaestio del Nathalygate: spinoso problema! Dayane Mello ha seminato zizzania tra Samantha De Grenet e Nathaly Caldonazzo, andando a raccontare a quest’ultima una bugia. E cioè che la prima – sua amica di vecchia data – l’aveva nominata!