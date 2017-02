Isola dei Famosi 2017, arriva un provvedimento disciplinare: espulso Andrea Marcaccini

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è ricca di colpi di scena: abbiamo infatti assistito ad un provvedimento disciplinare che ha portato alla squalifica di uno dei naufraghi. GIà nelle scorse ore il sito Dagospia accennava ad un provvedimento che avrebbe riguardato il modello Andrea Marcaccini, e Alessia Marcuzzi, durante la puntata di stasera, 6 febbraio 2017, affronta la questione. La conduttrice spiega che l’ex fidanzata ha denunciato Andrea per stalking e violenza sulle donne: due accuse gravissime che Andrea avrebbe taciuto, durante i provini, a Mediaset. Andrea Marcaccini si difende dicendo che la sua ex non ha fatto altro che approfittare di questo momento per avere della visibilità in più. Spiega, inoltre, di non aver detto nulla alla produzione perché aveva vergogna dell’accaduto.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, squalificato Andrea!

Alessia Marcuzzi legge il comunicato contenente il provvedimento emesso nei confronti del modello: Andrea Marcaccini è squalificato dall’Isola per violazione del regolamento: i concorrenti, imfatti, hanno dovuto dichiarare nel contratto di non avere procedimenti pendenti.