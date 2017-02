Isola dei famosi 2017, daytime di oggi 6 febbraio ed ultime news sui naufraghi

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi e le ultime anticipazioni. Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 stasera in tv su Canale 5. Va in onda intanto ogni giorno il daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 su Canale 5 e su Italia 1. Scopriamo allora cosa accade quotidianamente ai naufraghi di Cayo Paloma e quali sono le novità prima della diretta di stasera condotta da Alessia Marcuzzi con l’opinionista Vladimir Luxuria. Ecco le ultime news sul daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12.

Isola dei famosi 2017 Ed.12: daytime e ultime news aspettando la diretta di stasera.

I famosi sbarcati a Cayo Paloma nelle recenti puntate del daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 hanno dimostrato di aver già stabilito gruppi e gruppetti ed è tanta l’attenzione per la prova leader. Andrea Marcaccini e Giulia Calcaterra si sfideranno stasera per conquistare il titolo di leader dopo aver superato una prova molto difficile. Nathaly Caldonazzo vede contro di sé un intero gruppo formato da Nancy, Malena e Giulia ma sapremo nel daytime di oggi dell’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 se i rapporti si saranno finalmente distesi.

Tra i naufraghi a lamentarsi è Massimo Ceccherini ed i suoi sfoghi vanno diretti sulla povera Eva. Malena, Nancy Coppola, Massimo Ceccherini ed Eva soffrono per aver perso le banane. Intanto il buon Raz compie un gesto gentile e dà la sua a Samantha e Dayane, le nominate di stasera.

