Isola dei Famosi 2017, la bugia di Dayane esce allo scoperto: il risentimento di Nathaly nella puntata di oggi, 6 febbraio 2017

È iniziata la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. In studio Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria commentano la prima settimana sull’Isola dei naufraghi, e la prima vicenda cui si vuole far chiarezza è quella tra Samantha De Grenet e Dayane Mello. Entrambe nominate, le due showgirl in questa settimana hanno avuto modo di conoscersi meglio, e sembravano essere diventate amiche. Quest’amicizia, però, dall’inizio è apparsa subito destinata a naufragare. Dayane ha infatti rivelato a Samantha che è stata la sua amica Nathaly a votarla e quindi a mandarla in nomination, cosa non vera perché… È stata Dayane Mello a votare contro Samantha De Grenet. Samantha ha creduto alle parole di Dayane e ha sofferto molto del comportamento di Nathaly che considerava amica.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la verità viene a galla…

Ad intervenire sulla questione tra Dayane Mello e Samantha De Grenet è stato Massimo. L’attore ha parlato con Samantha e le ha spiegato che non è stata Nathaly a nominarla… Durante la diretta di questa sera, Alessia Marcuzzi cerca di fare chiarezza e rivela la verità: a votare contro Samantha è stata Dayane. Samantha si dice molto contenta che non sia stata nominata dalla sua amica di vecchia data, ma Nathaly è molto risentita per questa questione.