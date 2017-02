Isola dei Famosi 2017, eliminato della puntata di lunedì 6 gennaio 2017. La prima settimana di permanenza sull’Isola si è conclusa, sicuramente non senza intoppi e senza tanti malumori, i quali hanno talvolta messo a dura prova l’equilibrio dell’intero gruppo. La convivenza è stata resa difficile dalle difficili condizioni meteorologiche, dai mosquitos e soprattutto dalla fame. I dissidi ed in contrasti sono stati parecchi, anche tra i concorrenti che si vedevano più vicini. E’ il caso di Nathaly Caldonazzo e Samantha De Grenet, che hanno avuto un diverbio in quanto Samantha era convinta che Nathaly l’avesse nominata.

Isola dei famosi 2017: l’eliminato della seconda puntata.

Samantha De Grenet e Dayane Mello sono le due concorrenti che si trovano attualmente in nomination questa settimana all’Isola dei Famosi 2017. Sarà il pubblico a casa a decidere chi tra le due potrà continuare la permanenza sull’Isola tramite il televoto. Dopo appena qualche giorno di convivenza gli altri naufraghi hanno avuto le idee chiarissime e la settimana scorsa, nel momento di fare i nomi dei concorrenti da mandare in nomination, la maggioranza assoluta ha decretato che dovessero essere Samantha e Dayane a finire al televoto.