La prova del cuoco, anticipazioni e news ad oggi 6 febbraio 2017: inizia una nuova settimana!

La Prova del cuoco: la nuova settimana e le anticipazioni di oggi lunedì 6 febbraio 2017. Inizia oggi lunedì 6 febbraio una nuova settimana de La prova del cuoco. Alle 11.50 il consueto appuntamento con Antonella Clerici e la sua allegra brigata de La prova del cuoco. Insieme conosceremo le prime anticipazioni e le ultime novità su ospiti e protagonisti della puntata di oggi de La prova del cuoco.

Vedremo alle 11.50 su Rai 1 la prima puntata della settimana de La prova del cuoco. Immancabili gli ospiti di sempre tra cui la mitica maestra di cucina Anna Moroni. Il Carnevale si avvicina ed assisteremo alla preparazione di tante ricette gustose per celebrare la festa. Oggi La prova del cuoco del lunedì vedremo i nuovi concorrenti de La gara dei cuochi, che insieme agli chef della trasmissione daranno vita ai nuovi piatti realizzati con gli ingredienti dei panieri.

Venerdì scorso a La prova del cuoco abbiamo seguito la sfida del Campanile italiano con le specialità regionali dello stivale ed in particolare la sfida del maiale del Nero Siciliano contro il Filetto in crosta di pistacchio, zenzero e limone. Il secondo di pesce un delizioso piatto preparato da Pascucci: patate, uovo e salmone. Non sono mancate le super pizze di Bonci e la bavarese alla vaniglia profumata al lime di Mario Ragona. Oggi scopriremo tutte le novità, ospiti ed anticipazioni nella puntata di lunedì 6 febbraio de La prova del cuoco.