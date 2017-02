Pensioni, ultime notizie ed il punto ad oggi 6 febbraio 2017 dopo il question time di Poletti

Pensioni le ultime notizie ed il punto ad oggi 6 febbraio 2017. Le ultime novità ed il punto ad oggi in vista della fase due della riforma delle pensioni arrivano da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che dopo il question time del ministro Poletti di pochi giorni fa, riepiloga la situazione attuale e rimarca gli obiettivi della fase due del confronto tra governo e sindacati. Nell’ultimo post la Armiliato comincia con le risposte fornite dal ministro del lavoro nel question time:”Carissime, facciamo insieme il punto anche in ordine a quanto i media ci riportano, relativamente ai moniti UE sui conti pubblici del nostro bilancio ed a seguito del Question Time Mdl in Senato. Il Ministro Poletti ha risposto giovedì scorso, ad una serie di interrogazioni in Commissione Lavoro, poste sia in forma verbale sia scritta. Tali interrogazioni vertevano principalmente su quanto normato dalla Legge di Stabilità 2017 ed il Ministro ha, a tal proposito confermato, che il suo Ministero sta lavorando alla produzione dei decreti attuativi che vedranno la luce senza ritardi rispetto ai tempi previsti”.

Riforma pensioni, verso la fase due del confronto tra governo e sindacati.

Sul fronte riforma pensioni, sottolinea la Armiliato, “nel contempo il Ministro ha confermato che, appena portato a termine questo compito, riprenderanno i tavoli di confronto fra Governo e Sindacati, per proseguire con le discussioni sui temi già concordati durante quella che è stata denominata la Fase1 a seguito del verbale di intesa siglato fra le parti, senza rilevare particolari criticità rispetto a quanto evidenziato dall’UE. Riporto di seguito i principali argomenti che fanno parte di tale accordo (Fase2): pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio – basso; sviluppo della previdenza complementare; considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi. Proseguono inoltre i lavori in Senato relativi al Milleproroghe al fine di poter licenziare il decreto nei tempi previsti ovvero il prossimo 28 Febbraio”.