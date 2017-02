Pensioni anticipate, le ultime novità. A partire dal 1° maggio 2017 comincerà la sperimentazione della misura per le pensioni anticipate, appartenente al pacchetto di interventi sulle pensioni incluso nella legge di Bilancio 2017. Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha assicurato che non vi sarà nessun ritardo rispetto a quanto stabilito. Si tratterà solo, quindi, predisporre i decreti attuativi per Ape.

Sempre in riferimento alle pensioni anticipate, è intervenuto nel dibattito previdenziale il Presidente della Commissione lavoro al Senato, Maurizio Sacconi. Per Sacconi una vera soluzione alla questione delle pensioni anticipate non è stata ancora trovata. Sacconi dal blog “Amici di Marco Biagi”, ha affermato: “Occorre una misura che garantisca la continuità dell’ultimo reddito e dei relativi contributi negli ultimi anni che precedono la pensione distribuendone gli oneri tra datori di lavoro e Stato”. Sacconi ritiene sia questa la soluzione per offrire un sistema che offra la possibilità di accedere alle pensioni anticipate in maniera generalizzata, senza appesantire i conti: “In questo modo si garantisce una flessibilità generalizzata dell’età di uscita dal mercato del lavoro senza aggravare i conti previdenziali e con modesti oneri di finanza pubblica”, ha precisato.

Pensioni anticipate, precoci.

Una misura che garantisca pensioni anticipate generalizzate sarebbe una soluzione auspicata in particolare dai lavoratori precoci, che vorrebbero che venisse istituzionalizzata la “Quota 41” quale unico requisito per poter accedere alla pensione, senza vincoli anagrafici o appartenenza a particolari categorie.Una delegazione del “Comitato toscano lavoratori precoci” ha atteso il Ministro del Lavoro Poletti, a Prato per la consegna del premio Santo Stefano, allo scopo di promuovere la Quota 41.

Come riportato da “Notizie di Prato” i precoci chiedono di poter andare in pensione. “Date un posto di lavoro ai nostri figli, fate un regalo alle imprese alle quali un dipendente con più di quaranta anni di lavoro costa molto”, le richieste dei precoci presenti, per i quali: “Chi è andato in pensione prima di noi lo ha fatto con 35 anni di lavoro, chi verrà dopo di noi non riuscirà a maturare gli anni che danno diritto alla pensione e noi, nel mezzo a queste due fasi, siamo gli unici che dovranno lavorare per 42/43 e forse più anni”.

Pensioni anticipate. Poletti risponde ai precoci.

Le pensioni per tutti con quota 41, come auspicato dai precoci, dovranno attendere. A margine della cerimonia per la consegna del premio Santo Stefano a Prato, il Ministro Poletti ha incontrato i portavoce del Comitato toscano dei lavoratori precoci ai quali ha chiarito: “Abbiamo avviato un intervento sul tema dei lavoratori precoci. Al momento è solo un inizio limitato ad un’area di situazioni socialmente difficili”.

L’intervento a cui si riferisce il Ministro del lavoro è contenuto nell’insieme delle misure sulle pensioni incluso nella legge di Bilancio 2017, che prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall’età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. La riduzione opera a decorrere dal 1° maggio 2017. I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996

Pensioni, part time agevolato. Poletti riconosce l’insuccesso della misura.

Sempre in tema di pensioni, il part time agevolato non sta riscuotendo il successo sperato. Era stata annunciata come una sorta di flessibilità in uscita che avrebbe accompagnato il lavoratore verso la pensione in maniera “dolce”, ma le domande accolte dall’Inps sono state appena 200. Il Ministro Poletti ha commentato i dati da Prato, da dove, come riportato dall’Ansa, ha affermato:”Le cose vanno sperimentate e quando, come in questo caso, non danno buoni risultati bisogna prenderne atto. Si utilizzeranno strumenti diversi”.

Gestione separata: aliquote contributive reddito per l’anno 2017.

In riferimento alle pensioni e le aliquote contributive, con la circolare 21 del 31 gennaio 2017, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. La circolare fissa le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017 per i liberi professionisti, i collaboratori e figure assimilate, differenziandole per: soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Indennità di paternità per gli iscritti ad Inarcassa

Inarcassa ha reso noto con un comunicato che gli architetti e gli ingegneri iscritti alla cassa di previdenza potranno godere dell’indennità di paternità se la madre non lavora o non esercita la libera professione. Questo il provvedimento che estende le tutele rispetto alle norme vigenti, approvato in questi giorni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deliberato dal Comitato Nazionale di Inarcassa lo scorso aprile.

Fino ad oggi l’indennità di paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001 veniva riconosciuta per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave infermità della madre, purché fosse anch’essa libera professionista.

Ora la tutela concepita da Inarcassa è certamente più ampia, in quanto riconosce all’iscritto un’indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per il periodo in cui essa non ne abbia diritto, per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia.

“Sono molti anni che lavoriamo per un welfare integrato – dichiara il presidente Giuseppe Santoro – e per una Cassa sempre più a fianco degli iscritti. Il nostro è un percorso che mette in campo le migliori energie coniugate con le best practice più avanzate, per divenire un soggetto in grado di accompagnare gli iscritti durante tutto l’arco della vita. Un welfare di ultima generazione, pensato non solo per una popolazione che invecchia, ma rivolto ai tutti i nostri associati”.