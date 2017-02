Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News – «Vallette o non vallette, that is the question!» Man mano che le anticipazioni e news del Festival di Sanremo 2017 si arricchiscono di nuovi dettagli relativi ai contenuti delle serate della kermesse della canzone nostrana – al via domani, martedì 7 febbraio 2017 – veniamo a sapere che venerdì 10 vedremo sul palco dell’Ariston Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti. La direzione artistica del Festival ha dunque optato per non avere vallette fisse, ma presenze diverse ogni sera.

«Marica Pellegrinelli, dalle Maldive alla Riviera dei Fiori». Festival di Sanremo 2017 Anticipazioni e News

Secondo le anticipazioni e news del Festival di Sanremo 2017 il popolo della rete, mobilitandosi alla grande, ha consentito alla modella bergamasca di ottenere la ‘nomination’ dal web: infatti la Pellegrinelli era in testa alle ricerche effettuate su Google! Per Marica, che nel 2012 declinò l’offerta di Gianni Morandi, perché non si sentiva pronta, sembra che il momento giusto sia arrivato. La ventottenne modella e attrice è balzata all’attenzione dello showbiz dopo il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, con il quale ha due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il gossip più recente l’ha vista protagonista di una romantica vacanza alle Maldive in compagnia di Eros (per l’appunto…)