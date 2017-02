Festival di Sanremo 2017: news e anticipazioni della prima serata di martedì 7 febbraio. Il conto alla rovescia per il via di questa 67esima edizione del Festival di Sanremo è ormai iniziato. Alla conduzione vedremo Carlo Conti affiancato da una regina della rete Mediaset: Maria De Filippi, due veri e proprio ‘numeri uno’ del piccolo schermo, che si ritroveranno per la prima volta in una co-conduzione. Questo Festival sarà uno show mai visto prima. Un programma davvero sorprendente che ci terrà svegli e incollati al televisore fino a tarda notte con tanti super-ospiti e una gara che si preannuncia aperta come non mai. Le canzoni in gara saranno sottoposte ad un ampio screening valutativo che coinvolgerà diversi ambiti. A votare sarà il pubblico da casa attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, cioè i giornalisti accreditati a Sanremo, la Giuria Demoscopica, un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica e la Giuria degli Esperti, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

Festival di Sanremo 2017: gli ospiti della prima serata.

Nella prima serata del Festival ascolteremo 11 dei 22 brani dei Campioni. Al termine della serata conosceremo i nomi dei migliori 8 artisti Big che accederanno direttamente alla quarta serata del Festival mentre gli ultimi tre partecipanti accederanno al girone eliminatorio che si disputerà il prossimo giovedì. Gli ospiti che omaggeranno questa prima serata saranno Ricky Martin, Tiziano Ferro con Carmen Consoli che canteranno un brano dal titolo “il conforto”. Tiziano Ferro omaggerà, inoltre, Luigi Tenco con la canzone “Mi sono innamorato di te” affermando al riguardo di essere orgoglioso di interpretare questo brano. Tenco gli ha insegnato il valore della fragilità e del coraggio necessario per scrivere con onestà una canzone d’amore. Saranno poi presenti Paola Cortellesi e Antonio Albanese per lanciare il film “Mamma o papà? E la band inglese Clean Bandit. Ci saranno inoltre Raol Bova e Rocio Munoz Morales. Maurizio Crozza sarà ospite ogni giorno intervenendo in diversi momenti della serata.