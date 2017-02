Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi. Maurizio Costanzo è stato ospite di Massimo Giletti durante il programma L’Arena domenica 5 febbraio 2017. Il giornalista ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, sua moglie, e della sua partecipazione a Sanremo 2017 in veste di conduttrice. Maurizio Costanzo ha dichiarato a proposito: “Maria De Filippi per me è una donna molto importante. Prima ero molto fugace nei rapporti, ora sto con Maria da 20 anni. Potrei definirla la donna della mia vita. Carlo Conti è stato bravissimo, andava a pranzo nell’ufficio di Maria per convincerla a condurre Sanremo 2017. Ci ha creduto, così come fortemente un dirigente della Rai. Io sono entrato alla fine della trattativa. Il mio consiglio? ‘Vacci, perché ti puoi divertire’, le ho detto. Le ho consigliato di essere se stessa. E’ vero che ha detto in passato che non avrebbe mai fatto Sanremo 2017, ma è giusto che si misuri con l’Ariston. Un messaggio? ‘Stai in gamba, non ti preoccupare di nulla perché sarà un successo”.

Sanremo 2017: le ultime news dal Festival.

Manca oramai davvero pochissimo all’inizio di questo Festival di Sanremo 2017 ed i telespettatori sono davvero curiosissimi di sapere come sarà l’edizione di quest’anno, con un’accoppiata davvero formidabile. Si incontreranno infatti sul palco dell’Ariston la Signora di Canale 5 Maria De Filippi ed il conduttore di punta della Rai Carlo Conti, in uno show che si promette di essere davvero formidabile. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali dovrebbero essere ospiti di questa edizione di Sanremo 2017 la cantante Giorgia, Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Alvaro Soler, Keanu Reeves, Robbie Williams, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, i Clean Bandit, Ricky Martin, Mika e Rag’N’Bon Man.