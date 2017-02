Serie A, 23° giornata: classifica, prossimo turno e risultati finali delle partite di domenica, 5 febbraio 2017. Il Milan perde ancora e non riesce ad uscire dalla crisi che l’ha colpito dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoneri (tra campionato e Coppa Italia), costretti a giocare senza Bonaventura, De Sciglio e Antonelli. Decide il gol di Luis Muriel su calcio di rigore al 70′, dopo una bella azione di Quagliarella che costringe Paletta al fallo in area di rigore. Il Milan, dopo aver colpito un palo clamoroso con Deulofeu, ha la grande occasione per pareggiare con Lapadula ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Viviano. Intanto scoppia anche l’ennesimo caso Bacca, dovuto alle plateali proteste del colombiano contro Montella dopo il cambio.

Lazio e Atalanta approfittano del tonfo del Milan (che deve ancora recuperare la partita contro il Bologna mercoledì sera). I biancocelesti travolgono il Pescara per 6-2 e salgono al quarto posto solitario (43 punti). Il protagonista assoluto della partita è Marco Parolo, autore di un poker. Gli altri gol sono stati segnati da Keita e Immobile per la Lazio è da Benali e Brugman per gli abruzzesi. Sconsolato Oddo in panchina: la sua squadra ha sbagliato il quinto rigore stagionale, con Caprari. A Bergamo incantano le magie del Papu Gomez, che con una doppietta stende il Cagliari al 4′ e al 16′. Gli orobici ora sono al quinto posto.

Serie A, 23° giornata: risultati finali, classifica e prossimo turno.

Pareggia il Torino ad Empoli, dopo essere passato in vantaggio con il solito gallo Belotti, su assist di Ljajic, all’11’. A fine primo tempo pareggi Pucciarelli sfruttando una pozzanghera che ferma il pallone di Ajeti rivolto verso Hart. Perde il Genoa di Juric in casa, contro il Sassuolo di Di Francesca grazie alla rete del giovane Pellegrini (scuola Roma) che con un destro al volo sorprende sul primo palo Lamanna. Conclude il pomeriggio di Serie A lo spento 0-0 tra Chievo e Udinese. Alle 18:00 il Palermo batte il Crotone nella sfida salvezza dello Stadio Barbera grazie al gol del bomber rosanero Nestorovski.

Nel posticipo delle 20:45 la Juventus batte l’Inter 1-0 grazie ad una magia di Juan Cuadrado. Primo tempo combattuto, con occasioni da una parte e dall’altra. La Juve ha colpito due traverse con un sinistro di Dybala è una punizione del solito Pjanic. L’Inter è andata vicina al gol con un tiro al volo di Gagliardini e un destro a fil di palo di Joao Mario. Al 45′ bianconeri in vantaggio con un destro al volo del numero 7 Cuadrado che fulmina Handanovic. Nel secondo tempo Pjanic fallisce ad inizio ripresa il 2-0 a tu per tu con Handanovic e l’Inter prova il forcing finale inserendo Eder e Palacio, ma gli sforzi restano vani. I nerazzurri protestano per due contatti in area bianconeri, ma la moviola del post-partita assolve l’arbitro Rizzoli. Max Allegri sale così a quota 54 punti, momentaneamente a +6 sul Napoli e a +7 sulla Roma. Stefano Pioli resta a 42 punti, ma crede ancora nel terzo posto.

Risultati della 23° giornata: Bologna-Napoli 1-7, Milan-Sampdoria 0-1, Pescara-Lazio 2-6, Empoli-Torino 1-1, Chievo-Udinese 0-0, Genoa-Sassuolo 0-1, Atalanta-Cagliari 2-0, Palermo-Crotone 1-0, Juventus-Inter 1-0, Roma-Fiorentina (martedì alle 20:45).

Classifica aggiornata alla 23° giornata di Serie A: Juventus 54 (una partita in meno), Napoli 48, Roma 47 (una partita in meno), Lazio 43, Atalanta 42, Inter 42, Milan 37 (una partita in meno), Fiorentina 37, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27 (una partita in meno), Sassuolo 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13 (una partita in meno), Pescara 9.

Prossimo turno (24° giornata): (venerdì 10 febbraio 2017) Napoli-Genoa (20:45), (sabato 11 febbraio 2017) Fiorentina-Udinese (20:45), (domenica 12 febbraio 2017) Crotone-Roma (12:30), Palermo-Atalanta, Torino-Pescara, Sassuolo-Chievo, Inter-Empoli (tutte alle 15:00), Sampdoria-Bologna (18:00), Cagliari-Juventus (20.45), (lunedì 13 febbraio 2017) Lazio-Milan (20:45).